Krebs-OP bei Erardo Rautenberg

Brandenburg (MZV) (tms) "Unser Bundestagskandidat Erardo Rautenberg musste sich am Dienstag einer schweren Operation unterziehen. Für seine Genesung wünschen wir ihm und seinen Angehörigen alles Gute. Unbeirrt wird die SPD den Bundestagwahlkampf mit Erardo Rautenberg als Direktkandidaten weiter tatkräftig vorbereiten und bestreiten." So lautet die kurze Botschaft, die am Mittwochabend im Namen des Landtagsabgeordneten und SPD-Unterbezirks-Vorsitzenden Ralf Holzschuher die Presserunde macht. Tatsächlich hat der Generalstaatsanwalt, auf den die SPD als Frank-Walter-Steinmeier-Nachfolger im Bundestagswahlkampf baut, extrem schwere Tage hinter sich. Vier Tage nach einer plötzlichen Krebsdiagnose folgte schon die mehrstündige Operation. Aus SPD-Kreisen heißt es, er habe den Eingriff gut überstanden, baue auf die Therapie.