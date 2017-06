Reflektierte Ansichten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vier Wochen Frankfurt liegen hinter Lisa Haselbek. Vier Wochen voller Erkundungstouren mit dem Fahrrad. Vier Wochen voller Gespräche mit Einheimischen. Irritiert haben sie die vielen leerstehenden Gebäude, vor allem die Ruine des alten Kinos mitten in der Innenstadt. Sie war aber auch fasziniert von der Schönheit der Natur, von der Weite Brandenburgs. Für Lisa Haselbek, die Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studierte und noch nie so lange in Ostdeutschland war, steht jetzt schon fest, dass ihr Aufenthalt an der Oder eine richtige Entscheidung war.