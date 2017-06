Bülent Ceylan dreht in Wall

artikel-ansicht/dg/0/

Wall (OGA) Comedian Bülent Ceylan mischt mit seiner neuen Show "Wollen wir wetten?!" das Fernsehprogramm auf. Am Sonnabend wird eine neue Folge ausgestrahlt: Im Duell gegen seinen Kollegen Chris Tall hat Ceylan auch eine Wette auf dem Golfplatz in Wall ausgetragen. Worum es bei dieser Wette geht, darüber schweigen die Macher: "Damit es ein fairer Wettkampf bleibt, reden wir vor Ausstrahlung der Sendung nicht über die Wetten. Ich bitte um Ihr Verständnis", so Leyla Karsak, Sprecherin der Mediengruppe RTL.