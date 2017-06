artikel-ansicht/dg/0/

Frau Zypries, Sie sind die erste Frau in der Riege der Wirtschaftsminister, die mit Ludwig Erhard begann. Was machen Sie anders als Ihre Vorgänger?

Brigitte Zypries: Ich führe unsere erfolgreiche Wirtschafts- und Energiepolitik fort und vertrete die Interessen der deutschen Unternehmen im Ausland. Eigene Akzente setze ich insbesondere beim Thema Digitalisierung und Frauen. Diese Woche gab es ein großes Frauen-Vernetzungstreffen im Wirtschaftsministerium mit 300 Frauen aus allen möglichen Bereichen, z.B. Gründerinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Studentinnen und Vorstandsfrauenaus großen Unternehmen. Wir machen ein Gründerinnen-Frühstück zur Vernetzung und unsere Initiative "Frauen unterneh-men" ist sehr erfolgreich. Diesen Aspekt habe ich stärker betont als meine männ-lichen Vorgänger. Aber ansonsten gilt: Wirtschaftspolitik ist eben Wirtschafts-politik.

Wo ist Ihnen Erhard ein Vorbild?

Jede Zeit hat ihre Anforderungen. Meine Aufgabe ist, den Anforderungen der jetzigen Zeit Rechnung zu tragen. Die Idee, dass die Wirtschaft am besten weiß, was für sie richtig und gut ist, dass der Staat aber geeignete Rahmenbedingungen setzen muss, hat auch Ludwig Erhard verfochten. Er nannte dasSoziale Marktwirtschaft, heute reden wir vom inklusiven Wachstum. Die Idee ist dieselbe: Die Politik sollte sich nicht zu sehr einmischen, aber wir müssen si-cherstellen, dass die Marktwirtschaft sozial bleibt und dass beim Wachstum alle profitieren,nicht nur einige wenige. Denn man kann immer nur gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern wirklich nachhaltig erfolgreich wirtschaften.

Sie haben das Ministerium als Abschluss Ihrer Karriere übernommen, allerdings nur für ein Dreivierteljahr. Kann man da überhaupt noch viel bewegen?

Wir haben eine ziemlich erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht, an der ich ja auch schon seit über drei Jahren als Parlamentarische Staatssekretärin mitgewirkt habe, bevor ich Ministerin wurde. Die habe ich gerne fortgeführt. Gerade für die Wirtschaft ist Kontinuität und Verlässlichkeit wichtig. Die Bereiche, die ich schon vorher verantwortet habe, nämlich die Digitalisierung und Luft- und Raumfahrt, habe ich als Ministerin nochmal stärker akzentuiert. Und auch da haben wir ganz gute Ergebnisse, wie ich finde.

Das Ministerium gilt als ordnungspoliti-sches Gewissen der Bundesregierung. Wie wichtig ist Ihnen das?

Mir ist wichtig, dass das Wirtschaftsmi-nisterium für Ordnungspolitik steht, dass unsere Grundsatzabteilung aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen mit sehr guten und fundierten Ausarbeitungen begleitet unddass wirengen Kontakt zu den Wissenschaftlichen Beiräten halten und uns regelmäßig austauschen.

Wie viel darf der Staat in die Wirtschaft eingreifen?

Der Staat greift ein, indem er Rahmen-bedingungen setzt, beispielsweise im Wettbewerbsrecht und beim Kündi-gungsschutz oder durch das Gesetz zum Mindestlohn. Das sind Eingriffe, von denen ich überzeugt bin, dass sie richtig und wichtig sind. Und sie werden ja auch zu Recht breit akzeptiert. Uns ist ein funktionierendes Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also unsere Sozialpartnerschaft, sehr wichtig. Die haben wir im Wirtschaftsministerium in dieser Legislaturperiode im Vergleich zu früheren Hausherren sehr gestärkt und beteiligen Arbeitgeber und Gewerkschaften bei allen Plattformen.

Auch eine Bürgschaft für Air Berlin wä-re ein staatlicher Eingriff gewesen. Un-ter welchen Bedingungen hätten Sie die-se für möglich gehalten?

Hier gibt es klare Regeln. Bürgschaften unterliegen engen Voraussetzungen, die im Einzelfall zu prüfen sind. Wir müssen jetzt aber nach vorne schauen. Der Chef von Air Berlin hat meinem Staatssekretär Matthias Machnig bestätigt, dass er den Antrag auf Prüfung einer Bürgschaft zurückzieht. Er hat dies mit ersten Restrukturie-rungserfolgen begründet.

Glauben Sie denn überhaupt noch an Air Berlin?

Natürlich! Air Berlin ist ein wichtiges Element im deutschen Luftfahrgewerbe, ein wichtiger Akteur im europäischen und internationalen Wettbewerb und ein wichtiger Arbeitgeber in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Wir begrüßen die eingeleiteten Maßnahmen und hoffen, dass sie auch die notwendigen Erfolge für Air Berlin realisieren können.

Neben der finanziellen Schieflage kämpft Air Berlin auch gegen ein mise-rables Image. Ist das noch zu kitten?

Ja, Air Berlin hatte dieses Image bis in die jüngste Vergangenheit ja nicht.

Ein zweites Unternehmen in den Schlag-zeilen ist der Zughersteller Bombardier - im Zuge der Umstrukturierung wegen der Digitalisierung. Wie sehen Sie die Chancen gerade für den Hennigsdorfer Standort?

Wir haben mit Bombardier Gespräche geführt. Die Verabredung war, dass Ar-beitgeber und Betriebsrat gemeinsam ein Gutachten beauftragen und dieses miteinander abstimmen. Das müssen wir abwarten.

Sie haben einen Brief bekommen vom Betriebsrat des Hennigsdorfer Werks ...

Ja, sie machen sich natürlich Sorgen über die Arbeitsplätze der Beschäftigten in Hennigsdorf und haben deshalb kriti-siert, dass ich bei derGrundsteinlegung in Bautzen für eine Industrie 4.0 Hal-le war.

Der Betriebsrat befürchtet, dass die Grundsteinlegung einer neuen Bombar-dier-Halle in Bautzen das Ende für 800 Arbeitsplätze bedeuten würde.

Ich verstehe, dass sich die Arbeitnehmer Sorgen machen. Das sind aber zwei ver-schiedene Dinge. Es ist zunächst einmal eine gute Nachricht, dass Bombardier zum Standort Deutschland steht, Investi-tionen vornimmt und seine Präsenz hier stärkt. In Bautzen soll modernste Pro-duktion aufgebaut werden.

Der Betriebsrat befürchtet aber eben-falls, dass Sie damit Ihre vermittelnde Rolle zu Lasten des Hennigsdorfer Standorts aufgegeben haben.

Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Ich werde mich auch weiterhin für den Erhalt aller Bombardier-Standorte und der Belegschaften in Deutschland einsetzen. Das habe ich dem Betriebsrat auch schon geschrieben. Wichtig ist jetzt, dass der Diskussionsprozess zwischen der Unternehmensführung, den Betriebsräten und der Gewerkschaft zum künftigen Konzept von Bombardier erfolgreich zum Abschluss gebracht wird.

Sie haben im Laufe Ihrer politischen Karriere verschiedene Ministerien durchlaufen- von Innen über Justiz bisjetzt Wirtschaft. Wie haben Sie es ge-schafft, sich immer wieder so intensiv in neue Gebiete einzuarbeiten?

Das geht. Es braucht aber natürlich im-mer eine Zeit. In diesem Fall war es im Wirtschaftsministerium ja so, dass ich schon drei Jahre Staatssekretärin war und die Themen kannte, ehe ich Ministerin wurde.

Welcher war Ihr Lieblingsbereich?

Meine Lieblingsthemen sind nach wie vor Luft- und Raumfahrt und Digitalisierung.

Und was haben Sie nicht so gern ge-macht?

Schwer zu sagen. Das Thema Energie ist wirklich komplex, hier bin ich der Mei-nung, dass wir den begonnen Weg der Umstrukturierung in der nächsten Legis-laturperiode fortsetzen müssen, dafür ist jetzt gesetzgeberisch keine Zeit mehr. Das ist schade, denn es ist ein sehr wichtiges Thema.

Bei der Digitalisierung liegen die ganz großen Würfe noch vor uns. Bedauern Sie, dass Sie das nicht mehr mitgestalten können?

Zum Teil ja, ich glaube aber, dass man auch mitgestalten kann, wenn man nicht unmittelbar in politischer Verantwortung ist. Es gibt noch viele andere Wege um sich einzubringen.

Sie haben eine Art dritten Arbeitsmarkt vorgeschlagen für jene, deren Jobs durch die Digitalisierung verloren ge-hen.

Ich denke da an einen staatlich geförder-ten Arbeitsmarkt für Menschen, die durchs Raster fallen, nicht nur, weil ihreArbeitsplätze wegfallen. Viele werden normal in Rente gehen oder eine Um-schulung, Fort- oder Weiterbildung ma-chen können. Trotzdem gibt es immer noch welche, für die es schwierig wird. Da, finde ich, sollten wir über einen staatlich geförderten Arbeitsmarkt nach-denken.

Wer wird denn diesen Vorschlag weiter verfolgen, wenn Sie den Bundestag ver-lassen haben?

Da wird es sicher Kolleginnen oder Kol-legen geben, die das auch für nötig er-achten.

Sie haben schon gesagt, Sie sind Koor-dinatorin für Luft- und Raumfahrt. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie gern zum Mond fliegen?

Nein.

Warum nicht?

Es wäre mir zu eng in der Rakete.

Und wen würden Sie gern mal auf den Mond schießen?

Jan Wörner, den Chef der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Der möchte dort gerne Häuser bauen - da wäre es doch gut, wenn er vorher mal schauen kann, wie es dort aussieht.

Sie gelten als zupackend, manchmal auch schroff im Ton. Ist das eine Eigen-schaft, die eher nützt oder schadet?

Das müssen andere beurteilen. Manch-mal ist Direktheit hinderlich, aber in vielen Fällen auch ganz effektiv.

Welche Eigenschaften nerven Sie denn an Politikerkollegen?

Wenn man Dinge nicht anpackt. Es gibt Leute mit einer ausgeprägten Neigung zum Aussitzen, das kann ich nicht gut leiden.

Welche Projekte waren Ihnen in Ihrer Laufbahn besonders wichtig?

Da gibt es nicht nur ein einzelnes Pro-jekt. In meinem politischen Leben habe ich eine Menge geschafft, gemeinsam mit einem guten Team oder Gleichge-sinnten. Etwa als beamtete Staatssekretärin im Innenministerium z.B. in Sachen IT zum Jahr-2000-Wechsel oder bei der Oderflut im Jahr 2002. Auch als Justizministerin konnte ich eine Menge guter Projekte voran bringen. Und hier im Wirtschaftsministerium habe ich dazu beigetragen, dass wir gerade im The-menfeld Digitales und Mittelstand-Startups und Sichtbarmachung starker Frauen einiges in dieser Legislaturperio-de geschafft haben. Aber das ist, wie gesagt, immer Teamwork. Eine Idee wird auch nur was, weil viele helfen, sie mit mir umzusetzen.

Was hätten Sie gerne umgesetzt, aber Sie haben es nicht erreicht?

Als Justizministerin hätte ich gerne die volle Gleichstellung von Homosexuellen und Heterosexuellen bei der Ehe erreicht. Da haben wir zwar viel geschafft, aber längst nicht alles. Aber ich neige nicht zu Bilanzen und auch nicht dazu, mir missglückte Sachen zu merken (lacht). Ich bin nicht nachtragend.

Warum ist Ihnen gerade die Gleichstel-lung Homosexueller so wichtig?

Ich mag keine Ungerechtigkeiten. In meiner Zeit als Justizministerin war dies eines der großen Themen, mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz habe ich viele Stunden meines Lebens verbracht. Da mussten wir eine EU-Richtlinie umsetzen. Die Union hat 2005 damit Wahlkampf gemacht, dass es mit ihr keine Gleichstellung geben würde. Das war schon etwas unehrlich, denn als sie in die Regierung kam, musste sie aktiv werden, weil Deutschland rechtlich dazu verpflichtet war.

Wie lange dauert es noch, bis Homose-xualität tatsächlich als Normalität aner-kannt ist?

Das kann ich nicht vorhersagen. In man-chen Gegenden ist das heute schon der Fall, in anderen wird es noch dauern. Lebenswirklichkeiten schaffen auch Fakten.

Ist es im Politikbetrieb normal?

Ja, da ist es anerkannt. Private Verhält-nisse sind da zu Recht kein Thema.

Sie haben schon für Gerhard Schröder gearbeitet, als er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war. Danach hat er Sie nach Berlin geholt und zur Justizministerin gemacht. Viele in der SPD tun sich heute schwer mit Schröder. Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm?

Gut. Ich mag ihn und er hat Großes für Deutschland geleistet. Manchmal stim-me ich auch nicht mit ihm überein, aber das hat man bei jedem. Es gilt nach wie vor: Er ist der beste Chef, für den ich je gearbeitet habe.

Sie haben erst relativ spät 2005 ein Bundestagsmandat übernommen. Wie wichtig war das Ihnen?

Das war mir wichtig, weil ich finde: Wenn man nur Ministerin ist und keine Bodenhaftung in einem Wahlkreis hat, gerät man leicht in die Gefahr, in einem Raumschiff Berlin zu enden und den Kontakt zum wirklichen Leben und zu den Problemen der Menschen zu verlie-ren.

Und das hat sich geändert?

Ja, sehr. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe viel in meinem Wahlkreis ge-macht, viele Termine, mit Menschen gesprochen, Unternehmen besucht. Von diesen Gesprächen habe ich Vorschläge und Signale in den Politikbetrieb mitge-nommen. Ich erinnere mich beispiels-weise an Veranstaltungen über das Han-delsabkommen TTIP - vormittags mit den evangelischen Frauen und nachmit-tags mit den Jusos. Danachhabe ich hier in der Leitungsrunde gesagt: Wir bekommen da ein Problem. Tatsächlich gingen die öffentlichen Diskussionen über TTIP los.

Bei der Wahl im September kandidieren Sie nicht erneut für den Bundestag. Wa-rum?

Ich habe schon nach der letzten Wahl beschlossen, dass es reicht. Es müssen junge Leute ran.

Ist damit Ihre politische Karriere zu Ende?

Das wird sich zeigen. Zumindest ist dann zu Ende, dass ich so viel arbeite wie in den letzten 20 Jahren, und das fremdbestimmt. Ich will gerne noch was tun und mich auch sozial engagieren. Ich habe eine Menge zurückzugeben.

Aber was Sie genau machen wollen, wis-sen Sie noch nicht?

Nein. Erst mal Urlaub. Außerdem gibt es ja eine gesetzliche Karenzzeit für ehemalige Mitglieder der Bundesregierung.

Wohin geht’s in den Urlaub?

Weihnachten fahre ich traditionell nach Teneriffa. Nur das nächste Mal ein biss-chen länger als sonst.

Vorher ist erst noch Bundestagswahl-kampf. Wie sehr werden Sie da noch mitmischen?

Es gibt zahlreiche Einladungen zu Un-ternehmensbesuchen und Vorträgen, und die nehme ich auch gerne wahr.

Was werden sie am meisten vermissen, wenn Sie kein Mandat mehr haben?

In jedem Fall die gute Informationslage, die ich hier im Ministerium hatte. Und ich werde den Kontakt zu vielen jungen Menschen vermissen, den ich durch den Wahlkreis ausgiebig habe. Ich war in vielen Schulen und habe diskutiert. Da werde ich sehen, wie ich dieses Defizit wettmachen kann.