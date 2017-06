Spaten statt Laptop

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Viele Betriebe suchen händeringend nach gutem Nachwuchs. Mit einem Azubi-Tausch sollen junge Leute in Berlin während ihrer Ausbildung nun die Gelegenheit bekommen, in andere Berufe hineinzuschnuppern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583736/

Nach nur drei Stunden im neuen Job auf der Baustelle redet Martin Rösnick schon wie ein Profi. "Wir müssen Kattensteine und Vorleitungen für ein komplett neues Frischwassersystem verlegen", erklärt der 23-Jährige seine Aufgabe. Normalerweise sitzt er in einem Kreuzberger Fabrikloft vor dem Laptop. Doch statt in die Tasten zu hauen, steht er seit sieben Uhr mit dem Spaten zwischen Sandbergen in einer aufgerissenen Wohnstraße in Prenzlauer Berg. Hitze und Staub machen dem jungen Mann nichts aus. "Nur das frühe Aufstehen fiel schwer, ansonsten ist es echt cool hier", sagt der Azubi, der eigentlich eine Ausbildung zum Marketingkaufmann bei der Firma Contorion macht.

Bei dem aufstrebenden Start-up lernt er unter anderem, google-Werbung zu optimieren und Internet-Preislisten für Betonmischer und Stämmhammer zu erstellen. Auf den Vorschlag, auch mal selbst mit den Geräten auf dem Bau zu arbeiten, reagierte der junge Mann mit Begeisterung. "So lerne ich, wie unsere Kunden ticken. Aber auch zu erfahren, wie der Bauarbeiter auf der Straße schwitzt, finde ich wichtig, um in der digitalen Welt nicht die Bodenhaftung zu verlieren", erklärt der Sohn einer Krankenschwester und eines Bahners, der die Schule mit dem Abitur abgeschlossen hat.

Im Gegenzug erhält einer der Azubis des Tiefbauunternehmens Frisch & Faust die Möglichkeit, Büroluft bei dem jungen Fachhändler für Handwerks- und Industriebedarf zu schnuppern und Kenntnisse im Bereich Online Marketing, Logistik oder Vertrieb zu erlangen. "Er kann aber auch direkt in unserem Ladengeschäft mit angebundener Werkstatt helfen, wo er einen direkten Bezug zu den von uns angebotenen Werkzeugen hat", erklärt Contorion-Ausbilderin Christin Seewöster.

Entstanden ist die bisher deutschlandweit noch einzigartige Initiative durch eine Zusammenarbeit mit der Verbundberatung Berlin - einem Projekt der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer sowie den Berlin-Brandenburger Unternehmensverbänden. Seit drei Jahren werden dort kleine und mittelständische Unternehmen beraten, wie sie sich Auszubildende quasi teilen können.

"Nicht jeder kann alle vorgeschriebenen Inhalte in der Lehre selbst vermitteln", erklärt Projektleiterin Kerstin Josupeit, die die Firmen nicht nur zusammenbringt, sondern auch über Fördermöglichkeiten informiert. Durch Kooperationen könnten zum Beispiel auch vegetarische Restaurants Köche ausbilden, die dann den Umgang mit Fleisch und Fisch in einem anderen Betrieb lernen. Seit dem Start 2014 habe man 250 solcher Verbundausbildungen angeleiert. 64 Berliner Betriebe seien erst durch diese Möglichkeit überhaupt zu Ausbildern geworden, berichtet die Beraterin.

Auch in Brandenburg können Firmen aus dem Handwerk und der Landwirtschaft für die Verbundausbildung Fördermittel beantragen. Eine Beratungsstelle wie in Berlin, die vom Land gefördert wird, gibt es allerdings noch nicht, heißt es aus dem Potsdamer Arbeitsministerium. Dabei ist der Bedarf nach Nachwuchs hier wie dort groß. "Gesucht werden geeignete Bewerber in nahezu allen Branchen und Berufsfeldern", sagt Kerstin Josupeit. Die neue Initiative des Azubi-Tausches, die sich insbesondere an Start-ups richtet, soll vor allem die Attraktivität der Ausbildung erhöhen. Weil die Anforderungen in der digitalen Welt immer komplexer werden, sei es gerade im Handwerk von großem Vorteil, sich im Kampf um die jungen Talente als innovativer Betrieb zu präsentieren.

Denn auch die Mentalität der Schulabgänger hat sich verändert. "Viele Tischler-Azubis suchen zum Beispiel nach Zusatzqualifikationen, weil sie später in die Architektur gehen wollen", gibt Josupeit ein Beispiel.

Dem kann auch Martin Rösnick nur zustimmen. "Meine Generation kann sich gar nicht mehr vorstellen, 40 Jahre lang den gleichen Job zu machen. Die heutige Arbeitswelt würde das auch gar nicht mehr hergeben", sagt er, als er auf der Baustelle eine kurze Pause einlegt. Nach dem Abitur hat der Berliner zwei Jahre in der Gastronomie gejobbt und sich schnell in eine leitende Funktion hochgearbeitet. Bei dem digitalen Fachhändler für Profiwerkzeuge würde Rösnick später am liebsten Veranstaltungen für Kunden und Mitarbeiter organisierten. "Mir ist es einfach wichtig, dass mir viele Möglichkeiten offen stehen."