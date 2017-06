Einladung zur feierlichen GFZ-Eröffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Es ist schon vor dem Mittag sehr heiß am Dienstag inWohl deshalb geht es gemächlich zu in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Wer kann, bleibt zu Hause, hat seine Erledigungen womöglich bereits am Morgen erledigt, wartet nun in den eigenen vier Wänden, bis es kühler wird. Das kann aber noch dauern! Nicht zu beneiden sind die Leute, die nun von berufs wegen kein schattiges Plätzchen haben. Besser geht es den Frauen und Männern auf der Premnitzer Großbaustelle, die längst keine mehr ist. Da der Bau des Gesundheits- und Familienzentrums (GFZ) vorfristig fertig wurde, können die gemieteten bzw. gekauften Geschäfts- und Therapieräume und Arztpraxen ohne jede Hektik eingerichtet werden. Niemand gerät ins Schwitzen. Zumal es dafür auch nicht heiß genug ist im GFZ. Denn der Bau bietet eine angenehme Kühle, der erste Eindruck vom Inneren ist dadurch durchweg positiv.

Der Blick fällt auf die Genuss-Kantine, in der später nur Frauen angestellt sein werden. In einem anderem Winkel des Erdgeschosses werden die Regale der Apotheke gefüllt. Beim Friseur stehen die Trockenhauben noch in Folie verpackt. Hörakustiker, Optiker und Sanitätshaus empfangen gerade Ware. Im dreigeschossigen Neubau, dessen räumliche Kapazität bereits zu 100 Prozent ausgelastet ist, entstehen die Arbeitsplätze von etwa 80 Menschen. In jedem Bereich strebt alles dem großen Moment entgegen, der Eröffnung des Gesundheits- und Familienzentrums am Samstag, 1. Juli. Dazu laden der Investor, die Premnitzer Rampf Bau GmbH, und die Havelland-Kliniken ein, die Bereiche des Neubaus erworben hat. Das Tochterunternehmen, die Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland (MDH), installiert dort den Stützpunkt einer ambulanten Pflegeeinrichtung und vermietet Räume an eine andere Kliniken-Tochter, das Wohn- und Pflegezentrum (WPZ), das dort eine Tagespflege betreiben wird.

Gesundheit und Familie, diese Begriffe sollen das entstandene Gebäude nicht nur vom Namen her tragen. Kein Wunder also, dass es zur Eröffnung weit mehr gibt als Sekt und Schnittchen.

Der 1. Juli ist in Premnitz voll der GFZ-Eröffnung gewidmet. Zunächst starten ab 10.00 Uhr die Teilnehmer am Citylauf über ihre jeweiligen Distanzen. Der letzte Lauf beginnt um 12.00 Uhr. Es folgen Siegerehrungen. Übrigens werden die Läufer auf Grund von Sponsorenengagement kostenfrei beköstigt. Weniger sportbegeisterte Kinder können sich auf einem kleinen Rummel amüsieren, auf einer Springburg toben, Klettern oder einfach nur süße Dinge naschen. Am Nachmittag dürfen sich alle zunächst erholen, ehe das Abendprogramm um 17.00 Uhr beginnt. Dann ist feierliche Eröffnung. Bis 19.00 Uhr können Interessierte das Haus bei Führungen besichtigen. Es folgt eine Party bis 1.00 Uhr. Für Livemusik sorgen die Roxette Tribute Band (ab 19.00 Uhr), das Rondo Vienna (ab 21.45 Uhr) und ein Tribute Rockprogramm ab 23.30 Uhr. Zwischendurch, etwa um 21.30 Uhr, gibt es eine Licht- und Laser-Show.

Ab Montag, 3. Juli, beginnt dann der Alltag im Gesundheits- und Familienzentrum. Und wenn es erneut heiß wird in Premnitz, kann man dort nicht nur kühlere Luft atmen, sondern sich auch in der öffentlichen Genusskantine erfrischen.