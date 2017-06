Wensickendorf bleibt bis ins nächste Jahr Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Wensickendorf (OGA) Bis ins nächste Jahr hinein werden sich die Kanalisationsbauarbeiten in Wensickendorf für den zweiten Bauschnitt erstrecken. Dieser Bereich umfasst die Hauptstraße von der Kirche bis zur Bahnlinie sowie die Zehlendorfer Chaussee und die Zühlsdorfer Straße. Darüber informierte der Verbandsvorsteher des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes (NWA), Matthias Kunde, am Donnerstagabend im Ortsbeirat.

Infos zum Kanalbau: Über die weiteren Erschließungsarbeiten in Wensickendorf informierte NWA-Verbandsvorsteher Matthias Kunde (stehend) am Donnerstag im Ortsbeirat. © MZV

Die Arbeiten würden voraussichtlich ab Anfang/Mitte September beginnen, so Kunde. Derzeit erfolge die Ausschreibung mit einem Wert von mehr als 800 000 Euro. Gebaut wird auf beiden Seiten des Dorfangers mit offenen Gräben. Die Bäume bekämen einen speziellen Wurzelschutz. Die Hauptstraße (B 273) werde dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Vereinzelt könne es wegen der Bauarbeiten allenfalls geringe Verkehrsbehinderungen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Hauptstraße geben.

Am östlichen Ende des Dorfangers wird mit einem Rohrvortrieb unter der Hauptstraße die nördliche Abwasserleitung mit dem Kanal, der im weiteren Verlauf nur auf der südlichen Seite gebaut wird, verbunden. Mit einem Rohrvortrieb unter der Straße werden auch die übrigen Grundstücke an der nördlichen Straßenseite an die Abwasserleitung angeschlossen.

Der teurere Rohrvortrieb sei derzeit auch für die Zehlendorfer Chaussee geplant wie im ersten Bauabschnitt bereits auf der Summter Chaussee. Es werde aber noch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen verhandelt, ob nicht eine offene Bauweise möglich sei. Dazu bedürfe es aber einer Vollsperrung. Dagegen hat jedoch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) Bedenken, weil sie eine Buslinie umleiten müsste. Das sei allenfalls während der Herbstferien möglich.

Nur wenn die günstigere offene Bauweise in der Zehlendorfer Chaussee erlaubt werde,würde die 2017 bewilligten Gelder reichen, um die Erschließungsarbeiten für die komplette Zühlsdorfer Straße sowie den Lubowseeweg in Angriff zu nehmen, so Kunde. Klappe dies nicht, könnten die Arbeiten dort erst 2018 oder 2019 erfolgen. An der Buswendeschleife am Bahnhof werde ein Abwasserpumpwerk installiert. Dort oder in der Zehlendorfer Chaussee werde mit den Arbeiten begonnen.

Matthias Kunde geht davon aus, dass die aktuellen Verkehrseinschränkungen mit Ampelregelungen wegen der noch laufenden Erschließungsarbeiten im ersten Bauabschnitt auf der Summter Chaussee und im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße in spätestens sechs Wochen beendet sein werden. Auch der temporäre Lagerplatz für Baumaterial am Berliner Weg werde bis dahin geräumt. Dort soll der Aktivpark entstehen.