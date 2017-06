Die grüne Lunge der Luckenberger Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Unterricht im Freien ist in der Luckenberger Schule der Renner. Dank wunderschönem, ständig erweitertem grünen Klassenzimmer. Das gab's zur Schul-Sanierung im Jahr 2012 dazu. Inzwischen schließt sich daran eine üppige Wildblumenwiese an, die die Klasse 3b im Vorjahr anstelle der alten Kugelstoßanlage anlegte und fortan von den jeweils neuen dritten Klassen gepflegt wird. Inzwischen haben sich noch Johannisbeersträucher und Obstbäume hinzugesellt und vergangene Woche drei Insekten-Hotels der einstigen Wildblumenwiesen-Begründer. Entstanden im Sachunterricht und als Gemeinschaftswerk der Klasse 4b, einiger Eltern und Lehrer. Die Kinder sammelten Rinde, Stroh, Kienäpfel und Steine mit Löchern, brachten - wegen der nützlichen Hohlräume - Holunderbeerzweige und Schilfrohr als Füllmaterial mit, bauten teils in Eigenregie die Rahmen und all das im Unterricht zusammen. Das Baumaterial fürs Aufstellen hatten sie sich mit dem Preisgeld für den 2. Platz beim Umweltpreis der Stadt 2016 verdient. Text/Foto: tms