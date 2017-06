Sommerfest in Deetz im Pfarrbereich Jeserig

artikel-ansicht/dg/0/

Deetz (MZV) (red) "Der Himmel geht über allen auf" - unter diesem Motto findet am 2. Juli 2017 in Deetz das Sommerfest des Pfarrbereichs Jeserig (dazu gehören die Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Jeserig und die Kirchengemeinde Brandenburg-Ost) statt. Alt und Jung und ganz besonders Familien sind herzlich zum Familiengottesdienst um 11:00 Uhr in der Dorfkirche Deetz eingeladen, in dem die Theatergruppe "Laien los!" mitwirkt, die "Gitarrenrunde" sich an der musikalischen Gestaltung beteiligt und über allen der Himmel aufgehen soll.

Nach dem Gottesdienst erwartet alle Besucher ein Nachmittag mit Überraschungen, Spaß beim "Spiel ohne Grenzen", einem fröhlichen Programm im Garten-Café, leckerem Essen.

Zum Abschluss findet um 17:00 Uhr ein Konzert des "chorus vicanorum" aus Michendorf statt. Mit dem Titel "Ich Will Gesang" will das Ensemble unter der Leitung von Elke Wiesenberg an ein Thema anknüpfen, das im Jahr 2017 zwar allgegenwärtig ist: Martin Luther, die Reformation und die Musik, es jedoch in ganz eigener Weise interpretieren und vereinnahmen. Es ist ein Programm aus vielen Jahrhunderten vom Spätmittelalter bis zur Popmusik des 21. Jh, mit Themen, die alle irgendwie den "alten Madensack" (so Luther über Luther) berühren, der die Musik liebte und deren Entwicklung wie wenige Männer in der Geschichte beeinflusst hat. Inhaltlich geht es um Vertrauen, Gnade, Lebensfreude, Gewalt, Tod, das einfache irdische Leben, Zweifel, die Bedeutung der Worte und Musik als himmlisches Gut.