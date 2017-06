Hennigsdorfer Schweitzer-Viertel ab 2019 Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Mit dem Entwicklungskonzept Quartier Albert-Schweitzer-Straße will die Stadt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits können zahlreiche Baulücken für größere Wohnungsbauvorhaben genutzt werden. Andererseits sollen Freiflächen völlig neu gestaltet und damit das Zusammenleben in dem Problemviertel verbessert werden. Der Bauausschuss hat am Donnerstag das Gesamtkonzept befürwortet.