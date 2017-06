Süß und süßer nach dem Ramadan

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583745/

"Während des Monats fasten gläubige Muslime ab Morgendämmerung bis hin zum Moment des Sonnenuntergangs. Abhängig vom Islamischen Kalender kann ein Fastentag somit von 8 Stunden bis hin zu 19 Stunden dauern. Gerade in den Sommermonaten, wo die Sonne sehr spät unter- und sehr früh aufgeht, gibt es lange Fastentage im Islam", wie es auf http://ramadan-2017.com heißt. Ist die Fastenzeit vorüber, wird an drei aufeinander folgenden Tagen üppig gespeist, das nennt sich Ramadanfest. Los geht es am Sonntag, 25. Juni. "Während dem Fest ist das Fasten streng verboten", wie auf der Internetseite weiter berichtet wird. Laut havelländischer Agentur für bürgerschaftliches Engagement werde dieses Fest zu Deutsch oft auch als "Fest des Fastenbrechens" bezeichnet. Es sei eine der feierlichsten Festivitäten unter Muslimen. Der Fokus liege oft auf äußerst süßen Speisen, daher auch der Name "Zuckerfest".

"Die muslimischen Bewohner von Rathenow möchten die Rathenower einladen, mit ihnen zusammen das Zuckerfest - zum Fastenbrechen - nach dem Ramadan - zu feiern", so lautet die Info aus der Agentur. Gefeiert wird am Montag, 26. Juni, also am zweiten Tag des Ramadanfestes, von 15.00 bis 17.00 Uhr im Speisesaal des Wohn- und Pflegezentrums, Forststraße 39. Der Eintritt ist frei.