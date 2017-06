Premiere für Rugby-Damen

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) "Drei, zwei, eins: Frauenpower!". Mit diesem Schlachtruf enterten die Hohen Neuendorfer Rugbydamen vor Kurzem die Hafenstadt an der Ostsee. Beim größten 7er-Rugbyturnier Norddeutschlands, dem Kieler "Schietwettercup", wagten sich neun RU-Spielerinnen an ihr erstes gemeinsames 7er-Turnier. "Wir haben jetzt längere Zeit den Kontakt trainiert, nun lasst uns herausfinden, wo wir stehen", schwor Trainer Erik Schomacker seine Spielerinnen ein, ohne dabei zu vergessen: "An erster Stelle steht der Spaß!"

Probierte sich erstmals in einem Vollkontakturnier aus: Hohen Neuendorfs Katja Pöhland (am Ball) © MZV

Hatten bisher als Trainingspartner vor allem die "Alten Herren" bereitgestanden, so wollten die Spielerinnen sich nun endlich einmal unter Realbedingungen "an der Frau" messen. Unter einer zunehmend brennenden Sonne erkämpften sich die Damen in vier Spielen 31 Punkte, darunter fünf Versuche (Eichler, Schlegel, Pöhland). Größter Gegner war wohl die eigene Kondition. Kommen mit der Erfahrung in den nächsten Spielen noch ein paar technische Raffinessen dazu, können die Rugby-Damen jedoch durchaus mit den übrigen Teams mithalten.

Ihren Willen und ihre Begeisterung für den Sport bewiesen die Spielerinnen reichlich. Wenn es auch für die Rugbyunion nur zu Platz sieben reichte, so hielt es einige der Damen auch nach dem Abpfiff nicht am Spielfeldrand. Als Gastspieler füllten sie Lücken in anderen Mannschaften auf und unterstützten Kiel, Rostock und Lübeck in ihren Finalspielen. Mindestens zwei weitere Versuche gingen hier auf das Konto von RU-Mädels: Vanessa Schlegel und Marleen Lützkendorf waren erfolgreich.

Bei der abendlichen Rugbyparty kam man mit anderen Mannschaften ins Gespräch und verabredete sich gleich für die nächsten Turniere. Die Hohen Neuendorfer Rugby-Damen sehen Kiel als Auftakt zu einer Reihe toller Rugbyevents, auswärts und daheim. Nächster Termin: "20 Jahre Rugbyunion" am 1. Juli auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz in Hohen Neuendorf. Bis dahin freut man sich über neue Spielerinnen, die Lust auf Rugby haben und das Team unterstützen wollen.

RU: Sabine Dirks, Katja Pöhland, Marleen Lützkendorf, Wiebke Bartelt, Evy Brosowski, Rita Ehrlich, Ellen Eichler, Sabine Klein, Vanessa Schlegel