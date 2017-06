Freier Zugang zum Zehdenicker Festplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Der Zugang zum neuen Festplatz an der Philipp-Müller-Straße wird nicht begrenzt. Weder Tore noch Drehkreuze werden Besucher daran hindern, das Areal an der Havel Tag und Nacht zu betreten. Damit wird das Gelände nicht als privat deklariert. Zurzeit liegt den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung eine entsprechende Beschlussvorlage vor, wonach die Straßen und Wege öffentlich gewidmet werden sollen. Die Wege werden als Gemeindestraße ausgewiesen inklusive begrünter Randstreifen, straßenbegleitender Parkflächen für Autos und Fahrräder und dem sogenannten Zubehör also Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder und Stadtmobiliar. Erschließungsstraße und Parkplatz stehen damit für einen "uneingeschränkten Gemeingebrauch" zu Verfügung. Der Verbindungsweg von der Schleusenstraße zum Festplatz ist allerdings nur Fußgängern und Fahrradfahrern erlaubt. Der formelle Widmungsakt muss aber noch vollzogen werden. Der Bauausschuss ist dem Vorschlag der Verwaltung ohne Diskussion gefolgt. Am Donnerstag befasst sich der Hauptausschuss mit dem Thema. Das letzte Wort haben die Stadtverordneten dann am 13. Juli.