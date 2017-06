artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Drei Monate vor der Bundestagswahl räumt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene kaum noch Chancen ein. Der Verlauf des Linken-Parteitags vor zwei Wochen in Hannover habe noch einmal alle Skeptiker bestätigt, sagte der SPD-Politiker in Hannover. "Insbesondere der giftige Ton, der gegenüber der SPD angeschlagen wurde, lässt wenig Raum für Fantasie für eine Zusammenarbeit." Insgesamt sei es aber noch zu früh, um über Konstellationen nach der Bundestagswahl zu spekulieren, sagte der SPD-Landesvorsitzende. Die Sozialdemokraten wollen am Sonntag auf einem Parteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschließen.