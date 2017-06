artikel-ansicht/dg/0/

Bergrutsch in China: Mindestens 141 Menschen unter Erdmassen vermisst

Peking (dpa) Nach einem großen Erdrutsch werden in China mindestens 141 Dorfbewohner unter den Geröllmassen vermisst. Das Unglück passierte am Samstagmorgen im Kreis Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Es bot sich ein Bild der Zerstörung: Der Bergrutsch hatte die Siedlung Xinmo mit zahlreichen zweigeschossigen Häusern über mehrere hundert Meter völlig unter sich begraben. Es war nur noch eine Geröllwüste. Kein Haus war mehr zu sehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583754/





Das Foto, herausgegeben von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, zeigt Rettungskräfte am Ort des Erdrutsches in dem Dorf Xinmo im Kreis Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan .



© dpa