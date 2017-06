Fläming-Farben-Fest in Wiesenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Am kommenden Sonntag, 2. Juli, findet im Rahmen des Kunstsommers Hoher Fläming zum fünften Mal das Fläming Farben Fest als Aquarellsonntag in Wiesenburg statt. Die geplante Aktion hat zwanglosen Werkstattcharakter und soll Menschen zusammenbringen, die Freude am Malen haben. Teilnehmen kann deshalb jeder: Anfänger, Hobbymaler und Profis.