Ein Stolperstein in Gedenken

Am Montag erläuterte Wolf Thieme aus Werbig vor den Mitgliedern des städtischen Sozialausschusses den von ihm gestellten Antrag, mit einem solchen Stein an den Juden Dagobert Bornheim zu erinnern. Er starb 1942 in Auschwitz. Einstimmig empfahl der Ausschuss nachfolgend das Vorhaben der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung.

1902 zog Bornheim in die Stadt und eröffnete sechs Jahre später in der damaligen Brandenburger Straße ein Textilkaufhaus (heute Straße der Einheit 8). Die Belziger kauften gern bei ihm ein und Bornheim war bald ein angesehenes Mitglied der Belziger Gesellschaft. Dass er zum Fahnenbegleiter im Belziger Schützenverein berufen wurde, kann als deutliches Zeichen dafür gewertet werden.

Eine Fotografie, aufgenommen am 1. Mai 1933, hat die Zeit überdauert und zeigt ihn noch in dieser Funktion. Es ist zugleich das letzte Foto, dass Bornheim im öffentlichen Leben zeigt. Noch im gleichen Jahr drohte die Einziehung seines Vermögens. Bornheim gelang es in letzter Minute, den Besitz an seine Ehefrau zu überschreiben. Neun Jahre später, 1942, wird Dagobert Bornheim von den Nazis abgeholt. Vom Gestapogefängnis in Potsdam kommt er nach Auschwitz, wo er 1942 stirbt. "Es gibt eine Sterbeurkunde, weil seine Frau keine Jüdin war. Die Todesursache ist dennoch nicht bekannt", so Thieme in der Sitzung.

Vor 1,5 Jahren begann er mit Unterstützung von Benjamin Stamer zum Thema "Jüdisches Leben in Belzig" zu forschen. "Das ist kein Stochern in der Vergangenheit, sondern Aufarbeitung der Geschichte", so Thieme in der Ausschusssitzung. Ihr Ziel: Lücken in der Geschichtsschreibung der Stadt zu schließen. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass das Schicksal von Dagobert Bornheim kein Einzelfall ist.

Die Stolpersteinidee geht auf den Künstler Gunter Demnig zurück, der mit ihnen an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. An deren jeweils letzten selbst gewählten Wohnort werden Gedenktafeln aus Messing in den Gehweg eingelassen, um die Erinnerung an diese Menschen wach zu halten.

Zwischenzeitlich wurden in 1.099 Orten Deutschlands und in zwanzig Ländern Europas Stolpersteine verlegt. In Bad Belzig wird der Erinnerungsstein für Dagobert Bornheim der erste seiner Art sein. Nach der Sommerpause steht im Oktober die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung bevor.

Die Kosten für die Verlegung des Stolpersteins in Höhe von 120 Euro will Wolf Thieme übernehmen. "Das ist mir persönlich sehr wichtig", so Thieme auf den Vorschlag der Kommunalpolitiker hin, dass die mit der Verlegung und Anschaffung des Steines verbundenen Kosten durch die Stadt finanziert werden sollen.

Bürgermeister Roland Leisegang hatte dem Vorhaben bereits vorab volle Unterstützung zugesichert. Auch ein Nachfahre Bornheims, die noch heute in der Stadt lebt, ist informiert.

Dagobert Bornheims Todestag jährt sich am 17. Dezember 2017 zum 75. Mal.