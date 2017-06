Fotografieren in manchen Schwimmbädern unerwünscht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mehrere Schwimmbadbetreiber in Brandenburg versuchen, ihre Gäste vom Fotografieren per Handy abzuhalten. Damit sollen Persönlichkeitsrechte von Badegästen geschützt werden, die nicht von Fremden in Badehose oder Bikini abgelichtet werden wollen, wie eine dpa-Umfrage ergab.