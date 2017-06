Polizeihilfe aus Mecklenburg-Vorpommern für G20-Gipfel in Hamburg

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) Mecklenburg-Vorpommern wird zur Absicherung des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg fast ein Zehntel seiner Polizisten bereitstellen. Der Hansestadt sei das Angebot über die Abordnung von 400 bis 500 Einsatzkräften unterbreitet worden, teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Neben Angehörigen der Bereitschaftspolizei gehörten auch Beamte des Wasserschutzpolizei und des Landeskriminalamtes dazu. Außerdem werde geprüft, ob zusätzlich erfahrene Verkehrspolizisten in die Elbmetropole geschickt werden können, weil dafür erhöhter Bedarf angemeldet worden sei. Der ADAC hatte wegen der angekündigten Straßensperrungen bereits vor einem Verkehrskollaps gewarnt.

Die mit Wasserwerfern ausgestattete Technische Einheit und Kräfte des Munitionsbergungsdienstes würden die Hamburger Polizei ebenfalls unterstützen, hieß es weiter. Für die Zeit des Treffens wird mit massiven Protesten unter anderem von Globalisierungskritikern gerechnet. Zum G7-Gipfel vor zwei Jahren in Elmau hatte Mecklenburg-Vorpommern etwa 250 Polizisten nach Bayern geschickt.

Am 7. und 8. Juli empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim G20-Gipfel in Hamburg die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Wie schon beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm an der Ostsee gilt für das Treffen höchste Sicherheitsstufe.

"Grundsätzlich unterstützen sich die Polizeien der Länder und des Bundes bei großen Einsätzen immer so gut wie möglich, aber immer mit dem Blick darauf, dass die Aufgaben im eigenen Land weiterhin bewältig werden können", betonte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Zum G8-Gipfel im Heiligendamm habe Mecklenburg-Vorpommern, das selbst über knapp 6000 Polizisten verfügt, von der Hilfe profitiert. "Damals waren bis zu 17 000 Polizistinnen und Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Ich kann also gut nachempfinden, vor welchen enormen Herausforderungen die Hansestadt und die Polizei Hamburg aktuell stehen", sagte Caffier.

Die Zusatzkosten für die Amtshilfe in Heiligendamm wurde mit rund 34 Millionen Euro angegeben. Für den Einsatz der eigenen Polizisten hatte die Landesregierung seinerzeit eine ähnliche Summe genannt. Die Gesamtkosten für den Gipfel an der Ostsee wurden mit 83 Millionen Euro beziffert, davon habe das Land rund 59 Millionen Euro getragen.