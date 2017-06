artikel-ansicht/dg/0/

Bogotá (dpa) Zwei in Kolumbien entführte niederländische Journalisten befinden sich weiterhin in der Gewalt der linken Guerillaorganisation ELN. Zuvor hatte der offizielle Radiosender der Rebellen die Freilassung der beiden Männer gemeldet. Am Freitagabend (Ortszeit) zog der Sender den Bericht zurück. "Den Ausländern geht es gut und bald wird es ein gutes Ende nehmen", meldete der Sender Ranpal.