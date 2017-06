Grüne sieht Obstforschung gefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock kritisiert, dass sich Bundeswissenschaftsministerin Johanna Wanka (CDU) bei ihrem Besuch am Donnerstag in Müncheberg (Märkisch-Oderland) nicht für den Erhalt der dortigen Obstbauversuchsstation eingesetzt hat. Der Bund hatte sich 2016 aus der Forschung auf dem 34 Hektar großen Gelände zurückgezogen, auf dem sich rund 1200 Apfel-, 500 Birnen-, 50 Kirschsorten und zahlreiche weitere Obstsorten befinden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583769/

Seither ist das Brandenburger Landwirtschaftsministerium zuständig, dessen Mittel aber nur für den Erhalt der Einrichtung und keine weitere Forschung reichen. In der Antwort auf eine Anfrage von Baerbock erklärte das Bundesministerium jetzt, dass es "kein bundespolitisches Interesse" an der Station in Müncheberg gäbe.