Prag (dpa) Mitten im Streit um die Nichterfüllung der EU-Flüchtlingsquoten durch Tschechien hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Prag den Dialog gesucht. "Worauf es uns ankommt, ist, zu verstehen, was die Argumente der jeweils anderen Seite sind", sagte der SPD-Politiker am Samstag nach einem Treffen mit seinem Kollegen Lubomir Zaoralek, dem Spitzenkandidaten der tschechischen Sozialdemokraten für die Parlamentswahl im Oktober.