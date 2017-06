artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Nach dem Verbot des Musikfestivals Second Horizon in Schönefeld (Dahme-Spreewald) waren am Samstagmorgen noch etwa 700 Besucher auf dem Gelände. Diese würden den Aufforderungen der Einsatzkräfte folgen und sich auf ihre Abreise vorbereiten, sagte ein Polizeisprecher. Zwischenfälle habe es bislang nicht gegeben. Am Freitag war die Polizei mit 200 Beamten bis in die Nacht hinein im Einsatz, um die Abreise abzusichern.