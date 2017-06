artikel-ansicht/dg/0/

Teheran (dpa) Angriffe radikaler Demonstranten auf den reformerischen Präsidenten Hassan Ruhani haben im Iran Empörung ausgelöst. Ruhani war am Freitag während einer Kundgebung in Teheran auf offener Straße angepöbelt worden. Dabei versuchten Hartlinder nach Meldungen des Nachrichtenportals Khabar Online auch, das Auto des Präsidenten anzugreifen. "Das war ein bitterer sowie hässlicher Zwischenfall", titelte die Tageszeitung "Etemad" am Samstag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583779/