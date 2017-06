Sonnabends geht's zum Studium

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Wildau (MOZ) Sich neben der Arbeit ein Studium zuzutrauen, obwohl man gar nicht das Abitur in der Tasche hat, ist sicher nicht jedermanns Sache. Tim Foerster zeigt, dass es geht, und wie er dafür spezielle Angebote der Technischen Hochschule (TH) in Wildau nutzt.

"Vor Mathe hatte ich richtig Bammel, bei Physik war es nicht ganz so schlimm. Schließlich bin ich ja schon vor 19 Jahren aus der Schule raus." Tim Foerster beschreibt, wie ihm zumute war, als er am 18. März nach Wildau (Dahme-Spreewald) fuhr. Genau an seinem 35. Geburtstag, der auf einen Sonnabend fiel, musste er zwei Tests in Mathe und Physik schreiben. Damit begann das Vorsemester, mit dem er sich seither auf ein berufsbegleitendes Studium zum Wirtschaftsingenieurwesen vorbereitet, das er im Herbst in Wildau beginnen will. "Die Testergebnisse waren übrigens sehr ernüchternd, aber dadurch auch eine Herausforderung", berichtet er.

"Das Vorsemester wird von uns angeboten, weil Studienanfänger oft feststellen, dass es ihnen am Grundlagenwissen fehlt und deshalb vorzeitig aufgeben." Das erläutert Christiane Amede, die an der TH für das Projekt zuständig ist. Weil es seit einigen Jahren möglich ist, dass Praktiker mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung auch ohne Abitur studieren können, sei es für diese Leute besonders wichtig, sich für das Studium fitzumachen. Doch zum Teil nutzen auch Abiturienten das kostenlose Angebot, das aus EU- und Landesmitteln finanziert wird.

Tim Foerster, der nach seinem Zehnte-Klasse-Abschluss 1998 zunächst eine Ausbildung zum Energie-Elektroniker gemacht hatte, inzwischen aber bei der Werkfeuerwehr des Stahlkonzerns Arcelor Mittal arbeitet, traut sich diesen Weg zu. "Ich habe mich zwar bereits zum Brandoberinspektor qualifiziert, doch wenn man irgendwann Führungsaufgaben übernehmen will, sollte man schon ein Studium in der Tasche haben", sagt er über seine Motivation.

Das klingt selbstbewusst, doch im gleichen Atemzug gesteht der Familienvater (die Kinder sind sieben und anderthalb Jahre alt, das dritte kommt im Dezember), "dass ich all das ohne die Unterstützung meiner Frau Janine gar nicht schaffen würde". Zum Glück habe diese selbst in Wildau studiert und ihm berichtet, dass die Dozenten dort die Studenten auch unterstützen, wenn es Probleme gibt.

Außerdem helfen ihm sein Arbeitgeber und die Kollegen. Die 24-Stunden-Schichten, die bei der Werkfeuerwehr üblich sind, werden so gelegt, dass er sonnabends frei hat, oder erst nach der Rückkehr aus Wildau bis zum Sonntag arbeitet.

Im Vorsemester, zu dem je sechs Stunden Unterricht an zehn Sonnabenden, aber auch zehn Stunden Selbststudium pro Woche gehören, werden die wichtigsten Themen des Mathelehrplans von der fünften Klasse bis zum Abitur und des Physikunterrichts ab der siebten Klasse aufgefrischt. Außerdem muss eine Projektarbeit entstehen, "damit die Teilnehmer studientypische Fähigkeiten erwerben", erläutert Christiane Amede.

"Man muss sich zeitlich ganz schön organisieren können und oft auch zwingen, damit man es packt", gesteht Tim Foerster. Dafür habe er inzwischen öfters erlebt, "dass ich manches Schulwissen noch irgendwo im Hinterstübchen hatte, es plötzlich aber wieder präsent war". Zudem macht er den Wildauer Dozenten ein großes Lob.

Dennoch sind von den 35 jungen Männern und Frauen, die im März mit dem Vorsemester begonnen hatten, nur noch knapp 20 bei der Stange geblieben. Für Christiane Amede ist aber auch das kein Drama: "Mancher stellt halt fest, dass das Studium für ihn doch nicht geeignet ist", sagt sie. Im vergangenen Jahr hätten letztlich 13 Teilnehmer des Vorsemesters ein Studium begonnen - zehn davon in Wildau.