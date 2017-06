FDP-Mitglieder in Schleswig-Holstein befürworten "Jamaika"-Koalition

artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Die Mitglieder der FDP in Schleswig-Holstein haben dem mit CDU und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. In einer Onlinebefragung votierten 92,8 Prozent von 1083 Teilnehmern mit Ja, wie der Landesvorsitzende Heiner Garg am Samstag mitteilte. Die mehr als 2200 Parteimitglieder konnten seit Montag über den Vertrag abstimmen, auf den sich die Verhandlungsgruppen der drei Parteien geeinigt hatten. Endgültig entscheidet bei der FDP aber ein Kleiner Parteitag am Montag. Wenn alle drei Parteien zustimmen, kann der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther am Mittwoch an der Spitze eines "Jamaika"-Bündnisses zum Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein gewählt werden.