artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Nach einem Verkehrsunfall in Ketzin/Havel am Freitag ist ein 22-jähriger Mann mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Havelländer war zuvor aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Lichtmast gekracht. Der Wagen kam schließlich im Vorgarten eines Hauses zum Stehen.