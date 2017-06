Rückhalt: Martin Gorholt bleibt SPD-Chef

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Mit breiter Mehrheit bestätigt: Martin Gorholt bleibt SPD-Vorsitzender im Unterbezirk Havelland. Er ist am Samstag in Nauen mit 53 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme bis Mitte 2019 gewählt worden. Gorholt ist seit 2011 im Amt und steht damit seit sechs Jahren an der Spitze seiner Partei. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben.