Pandas in Deutschland gelandet

Schönefeld (dpa) Neue Bären für Berlin: Die beiden chinesischen Riesenpandas «Meng Meng» (Träumchen) und «Jiao Qing» (Schätzchen) sind in Berlin angekommen. Die Frachtmaschine mit den beiden Transportboxen landete am Samstag auf dem Flughafen Schönefeld. Aus den Cockpitfenstern wurden eine deutsche und eine chinesische Flagge gehalten, die Feuerwehr begrüßte die Maschine mit einer Wasserdusche.

