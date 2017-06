Verkehrschaos auf der A12

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer am Sonnabend auf der Autobahn von Berlin in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs war, hatte keine guten Karten. Wie die Polizeidienststelle in Fürstenwalde mitteilt, hatte es schon in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Unfall gegeben. Am Morgen dann kam es zu einem Unfall mit mehreren LKW. Die Folge: Lange Staus in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder). Um 14 Uhr noch staute es sich bis Briesen, um 18.30 Uhr noch bis Müllrose. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke noch bis Sonntagmorgen auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt werden.