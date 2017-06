artikel-ansicht/dg/0/

Kasan (dpa) Portugal und Mexiko sind die beiden ersten Halbfinalisten beim Confederations Cup, Gastgeber Russland ist durch ein 1:2 gegen die Mexikaner dagegen schon in der Vorrunde ausgeschieden. Portugal sicherte sich parallel in St. Petersburg durch ein 4:0 über Neuseeland Rang eins in der Gruppe A. In der Gruppe B genügt dem umformierten Weltmeister Deutschland morgen gegen Kamerun ebenso ein Unentschieden zum Weiterkommen wie dem punktgleichen Spitzenreiter Chile im Duell mit Australien.