Schulz wirft Merkel «Arroganz der Macht» vor

Dortmund (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stimmt seine Partei mit scharfer Kritik an der Union auf den Wahlkampfendspurt ein. «Wir werden klar machen, dass die andere Seite nichts hat», sagte Schulz am Samstag vor dem SPD-Parteitag in Dortmund, bei dem das Wahlprogramm verabschiedet werden soll. Die CDU von Angela Merkel sei eine inhaltsleere Partei. «Ich sage Ihnen voraus, die größte Gefahr ist die Arroganz der Macht. Das spüren Menschen.»