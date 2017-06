Fehlende Kita-Plätze sind ein brennendes Problem

artikel-ansicht/dg/0/

Schon gleich zu Beginn der von Sabine Cory, Vorsitzende der Gemeindevertretung, geleiteten Veranstaltung gab Bürgermeister Garn seinem Bedauern über die Kita-Problematik zum Ausdruck: "Keinem in der Verwaltung ist es leicht gefallen, die ablehnenden Kita-Bescheide zu verschicken."

Er verwies auf die nicht zu getroffenen Prognose-Zahlen des Landkreises zu der Anzahl von Kindern zwischen Null und sieben Jahren, auf die sich die Gemeinde mit der Kita-Bedarfsplanung beziehen musste.

So seien 628 Kinder prognostiziert worden, der Ist-Stand von Juni 2017 sind aber 765 Kinder, ergibt ein Plus von 137 Kindern. "In den Brieselanger Kinderbetreuungseinrichtungen können nur etwa 73,6 Prozent ( 574) der Kinder unter gebracht werden. 20 Kinder werden zur Zeit noch in Berlin betreut", erklärte Wilhelm Garn. Dann listete er noch die nicht versorgten Kinder auf: Stand 2. Mai 1017: 148, am 1. Juni 140, ab September 102 und ab Mai 2018 140 Kinder ohne Kita-Platz.

Er wisse, vor welche Probleme ein fehlender Kita-Platz die Eltern stelle, betonte Garn. Deshalb habe die Kita-Problematik für die Arbeit der Verwaltung zur Zeit auch die höchste Priorität. "Wir haben uns schon nach räumlichen Möglichkeiten zur Lösung des Problems umgesehen. Allerdings kommen nicht allzu viele in Betracht."

So sind am Forstweg 1 alle Objekte vermietet. Die Sportlerklause wird zur Zeit technisch überprüft. Die Jugendherberge steht zwar leer, wurde aber vom Landkreis für die Flüchtlingsunterbringung angemietet. "Vielleicht findet der Landkreis da ja eine Lösung", sagte der Bürgermeister.

Auch der Plan, in Brieselang-Süd ein Baugrundstück an einen privaten Kita-Betreiber für den Bau einer Kita zu verkaufen, schlug wegen hoher bürokratischer Auflagen fehl. Das Verfahren zur Errichtung einer Miet-Kita auf diesem Grundstück dauert lange. Zwei Tagesmütter, die für zehn Kinder ab Herbst Plätze zur Verfügung stellen könnten, suchen in Brieselang noch nach geeigneten Räumlichkeiten.

"Deshalb bleiben nur Ausnahmegenehmigungen für eine Kapazitätenerhöhung in den Kitas Regenbogen, Zwergenburg und Birkenwichtel", erklärte Wilhelm Garn.

Im Herbst 2018 wird sich die Situation jedoch entspannen, denn dann soll der Neubau einer Kita mit 100 Plätzen auf dem Gelände des alten Rathauses fertig gestellt sein. Außerdem wird zur gleichen Zeit auch die Erweiterung der Kita im Ortsteil Zeestow Platz für weitere 31 Kinder bieten. Und die Kita Regenbogen mit 70 Kita-Plätzen soll weiter offen gehalten werden.

Ein weiteres Problem der Kinderbetreuung ist neben dem Raumangebot auch die Knappheit an Erziehern auf dem Personalmarkt. "Noch haben wir genug Personal, das nach dem Betreuungsschlüssel vorhanden sein muss, allerdings keine Reserven. Jedoch bilden wir seit zwei Jahren selbst Erzieher aus und binden sie nach der Ausbildung an die Gemeinde",berichtete der Bürgermeister.

Thomas Lessing ging in seinem Report auf das Verfahren der Kita-Platz-Vergabe ein, die nach dem im Landkreis üblichen Kriterienkatalog mit acht Punkten erfolgt. Deshalb sei allein die Wartezeit nicht ausschlaggebend. Er wies darauf hin, "dass die Pflegekinder von Tagesmüttern ab einem Alter von drei Jahren in eine Kita wechseln müssen. Zudem habe sich auch die Zahl der von der Einschulung zurück gestellten Kinder erhöht.

In der anschließenden Fragerunde äußerten die anwesenden Eltern neben dem Wunsch nach mehr und besserer Information, wie dem Platz auf der Warteliste, meist den Vorwurf "Warum wurde nicht früher auf den Kita-Platz-Mangel auf vonseiten der Verwaltung reagiert? Warum wurde nur geredet, nicht gemacht?"

Darauf konnte Bürgermeister Wilhelm Garn nur antworten: "Wir haben kleinen Einfluss auf die Zuzüge, die in diesem Jahr die Einwohnerzahl auf über 12.000 Menschen ansteigen lassen. Und wir haben in der Gemeinde noch Baurecht für weitere 8000 Menschen."

In der teilweise erregten Diskussion musste sich der Gemeindechef öfter mal energisch Gehör verschaffen. Immerhin versprach Thomas Lessing, dass die Kita-Abteilung der Verwaltung personell verstärkt werden würde, um die Kita-Platz-Anträge in annehmbaren Zeiten ab arbeiten zu können und die Antragsteller nicht so lange wie bisher auf Bescheide warten müssen.

Aus Sicht der Gemeindevertretung fasste Sabine Cory (BfB)zusammen: "Der Ort platzt aus allen Nähten. Das Thema Kita ist auch wirklich brennend. Wir sind bereit, die Kosten für die geplanten Kita-Plätze bereit zu stellen. Allerdings müssen wir das Geld auf alle Bereiche verteilen. Es wohnen sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Bedürfnissen in unserer Gemeinde."