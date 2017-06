Frontalangriff gegen politische Konkurrenz

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Mit einer Kampfansage hat Oliver Kratzsch, SPD-Bürgermeisterkandidat in Nauen, während des Parteitags der havelländischen Sozialdemokraten am Samstag seine Parteifreunde auf den anstehenden Wahlkampf eingeschworen. Für die Kommunalpolitik in der Funkstadt sei es wichtig, "dass die SPD und nicht die anderen regieren", sagte er. Mit drastischer Kritik gegen die politische Konkurrenz sparte er nicht, eigene Programmpunkte spielten jedoch nur eine untergeordnete Rolle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583844/

Oliver Kratzsch will es wissen. Attacken gegen ihn, er würde sich zu wenig von der Konkurrenz abgrenzen, perlten an ihm ab. Während seiner Rede räumte er jedoch ein: "Es gibt viele Ideen, viele Problemlösungsansätze, viele Visionen die sich ähneln. Aber ich sage Euch auch, alles andere wäre auch sehr merkwürdig. Unsere Aufgabe ist es, ein Ohr bei den Problemen der Menschen zu haben, ein Ohr für die Fragen vor Ort zu haben. Dafür werden wir gewählt. Das erwarten die Menschen von der Kommunalpolitik, das erwarten die Menschen von uns." Für ihn sei es wichtig, Fragen über parteipolitische Grenzen hinweg zu klären. Allerdings habe sich das aus seiner Sicht im Vorwahlkampf geändert.

Den CDU-Bürgermeisterkandidaten Eckart Johlige bezeichnete er als "reinen Verhinderungskandidaten". Er könne Kommunalpolitik "vielleicht theoretisch, aber mit wenig Leidenschaft" betreiben. Er wolle schließlich den "mühsam erarbeiteten kommunalen Haushalt verprassen, meinte er. "Geht es nach der CDU soll mal so eben schnell in den kommunalen sozialen Wohnungsbau investiert werden, soll mal eben schnell ein Kulturhaus gebaut werden und die Überwachung von öffentlichen Plätzen soll durch das Ordnungsamt erledigt werden. Neuerdings soll die Stadt auch einen Markt betreiben und sowieso ist in Nauen alles ganz schrecklich und die Stadtverwaltung ein Sauhaufen", attackierte er den Kandidaten der Christdemokraten stark.

Kratzsch warnte vor "leeren Wahlversprechen" und den "totalen Ausverkauf der Stadtkasse" und unterstellte eine gewisse "Naivität". Johlige missachte zuweilen den "Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit", sagte er.

Nach den verbalen Watschen für den CDU-Kandidaten ließ Kratzsch auch kein gutes Haar an Manuel Meger, der für sich und die Ländliche Wählergemeinschaft + Bauern den Bürgermeisterposten im Blick hat, aber nur Klientelpolitik betreibe. Megers Ideen kenne er nicht, weil "es schlicht keine gibt". Und: Die LWN sei "ein bunt zusammengewürfelter Haufen". "Sie machen Politik, die allein auf individuelle Interessen zielt, die nur sie, in einigen wenigen Fällen auch das eigene Dorf bevorteilt oder zumindest den vermeintlichen Machterhalt festigt", betonte er. Für ihn sei es wichtig, dass Nauen weiter sozialdemokratisch regiert wird und nicht nur die Interessen der Ortsteile vertreten werden. "Es muss eine angemessene Entwicklung der gesamten Stadt geben, wie es sie unter sozialdemokratischer Führung seit 25 Jahren gibt." Mit Wünschen allein könne jedoch keine Politik gemacht werden. Den Menschen müsse ehrlich vermittelt werden, was leistbar sei. Niemand dürfe die Nauener für "dumm verkaufen."

Mit Blick auf den erheblichen Zuzug, mit dem in Zukunft zu rechnen sei, würden keine Luftschlösser reichen, sondern müsse die notwendige soziale Infrastruktur geschaffen werden. "Das heißt dann eben, eher eine Kita und/oder einen Hort zu bauen, als ein Kulturzentrum. Es ist doch in hohem Maße ungerecht, die Menschen mit ihren Alltagssorgen allein zu lassen und stattdessen für einige wenige eine Vergnügungsstätte zu bauen. Die dann, natürlich nicht einmalig sondern jährlich eine erhebliche Summe für freiwillige Aufgaben aus dem Stadthaushalt zieht, der dann etwa allen Vereinen fehlt. Das ist mit mir nicht zu machen!"