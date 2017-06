artikel-ansicht/dg/0/

Krakau (dpa) Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Polen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Das Team von Trainer Stefan Kuntz verlor zwar das letzte Gruppenspiel gegen Italien mit 0:1, qualifizierte sich aber als bester Gruppenzweiter für die Runde der letzten Vier. Im Halbfinale trifft die deutsche U21 nun am Dienstag auf England. Die zweite Begegnung in der Vorschlussrunde bestreiten Topfavorit Spanien und Italien.