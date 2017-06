Unter neuer Flagge

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Das Demografie-Projekt des Landkreises soll mit Ende der Projektlaufzeit am 30. Juni als Demografie-Forum weitergeführt werden. Darauf haben sich die Mitglieder des Lenkungsausschusses jüngst im Seniorenpflegezentrum der Havelland Kliniken in Nauen grundsätzlich verständigt.

"Die Projektpartner sind sich der Bedeutung des Themas bewusst, sodass wir uns entschieden haben, das Demografie-Forum als Plattform für eine dauerhafte interkommunale Zusammenarbeit zu etablieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein zukunftsfähiges attraktives Havelland für seine Bewohnerinnen und Bewohner zu gestalten", sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU).

Aufbauend auf den Erfahrungen sollen die bisherigen Handlungsschwerpunkte Mobilität, Gesundheit und Pflege sowie Wohnen und Wohnumfeld auch weiterhin, aber unter der neuen Zieldefinition

"Wo wollen wir 2030 sein?" ausgebaut und erweitert werden. Bereits erfolgreiche Projekte aus dem Demografie-Projekt sollen im Rahmen des Forums verstetigt und übertragen werden. " Ich freue mich, dass wir dabei auch weiterhin die kreiseigenen Havelland Kliniken als fachkompetenten Partner an unserer Seite wissen", betonte der Landrat weiter.

Auch die Netzwerkarbeit und die Bildung von Kooperationen unter dem Dach des Demografie-Forums soll stärker vorangetrieben werden. So können auch Ergebnisse des Innovationsbündnisses, das in Zusammenarbeit mit Dr. Helga Breuniger derzeit entsteht, in die Arbeit des Forums einfließen.

Der offiziellen Gründung des Demografie-Forums am 1. Januar 2018 soll ein Workshop für alle interessierten Gemeinden, Städte und Ämter vorausgehen, indem Handlungsschwerpunkte gemeinsam festgelegt sowie Ziele formuliert werden. "Wir möchten das Demografie-Forum breiter aufstellen. Bislang haben nur einige Gemeinden und Städte teilgenommen. Das wollen wir ändern, denn mit dem Thema muss sich jede havelländische Gemeinde auseinandersetzen. Und gemeinsam sind wir stärker."

Während der Abschlusssitzung wurde der Blick aber nicht nur nach vorn gerichtet, sondern auch auf das Erreichte der vergangenen sechs Projektjahre zurückgeschaut.

Rund 50 Projekte sind in dieser Zeit entstanden wie Bürgertreffpunkte, Fahrdienste, strategische Bänke und mehr. Als die wohl wichtigsten Projekte kann man das Familiencafé in Falkensee, die technikunterstützte Musterwohnung in Rathenow sowie die über 15 Seniorengruppen, die bereits in und um die Stadt Nauen im Rahmen der Sturzprävention trainieren, bezeichnen. Aber auch Projekte wie der Patientenfahrdienst in Friesack, die Mieterbibliothek in Rhinow und die Mieterinsel in Nennhausen tragen dazu bei, das Leben und Wohnen in den ländlichen Bereichen des Landkreises zu erhalten und zu stärken.