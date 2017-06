Lufthansa-Chef: Eine Air-Berlin-Übernahme sehe ich aktuell nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin weitere Unterstützung in Aussicht gestellt, eine Übernahme des Rivalen zieht der Manager momentan aber nicht in Betracht. «Wir unterstützen Air Berlin bereits, indem wir 38 Flugzeuge geleast haben und auf unseren Strecken einsetzen», sagte Spohr der «Bild am Sonntag». Er könne sich vorstellen, diese Zusammenarbeit auszuweiten. Air Berlin ächzt unter einem hohen Schuldenberg und wird vor allem durch die Finanzspritzen ihres arabischen Großaktionärs Etihad in der Luft gehalten.