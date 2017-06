artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Beim Feiern das Verstehen fördern", lautete das Motto des Interkulturellen Mühlenfestes am vergangenen Sonntag im "Freizeithaus Mühle", auf dem Adnan Khan sein Heimatland Pakistan kulinarisch und musikalisch vorstellte. "Das Lied "Dill dill Pakistan' preist mein Heimatland", sang und spielte Adnan Khan, der im Herbst 2015 in Rathenow eine neue, und vor allem sichere Heimat fand, gemeinsam mit der interkulturellen Gitarrengruppe der evangelischen Gemeinde zum Beginn des Festes.

Rathenower Mädchen, die regelmäßig ins Freizeithaus kommen, führten den traditionellen "Wasserträgertanz" auf, den der Pakistani mit den Mädchen eingeübt hatte. Mit Schülern aus der Theater-AG "Kellerkinder" des Jahn-Gymnasiums kochte Adnan Khan an drei Tagen in der "Mühle" pakistanische Speisen. Zum Fest bereitete er unter anderem "Chana Chaat" zu, einen Kichererbsensalat mit Kartoffeln, Tomate und einer Joghurtsauce. Der Ausbackteig aus Kirchererbsenmehl für die dünnen Kartoffelscheiben "Pakora" war mit Kümmel und Koriander gewürzt. Dazu gab es "Shermal", ein pakistanisches Weißbrot. Als süße Nachspeise konnten die Gäste "Kheer" probieren, einen Reispudding mit Kokos und Mandeln. Seit acht Wochen arbeitet Adnan Khan, der sich vielfältig in Rathenow integriert hat, im Service im Restaurant "Zum Alten Hafen". Restaurantinhaber Michael Schönberg, der zum Fest vorbei kam, schätzt das Kochtalent seines Mitarbeiters.

Beim Kochen in der "Mühle" wurde Adnan Khan durch seinen Bruder Unwan Khan unterstützt, seinen Cousin Sayar Khan und die Rathenowerin Madlen Günter. Seine Freundin lernte Adnan vor rund einem Jahr bei gemeinsamen Veranstaltungen mit der evangelischen Gemeinde kennen und lieben.

"Ich habe in Rathenow nie direkte Gewalt gegen mich erlebt", sagte Adnan Khan, der gute Chancen hat, im Asylverfahren eine Anerkennung als Flüchtling zu erhalten. "Ich lebe gern in Deutschland. Das Land ist sicher. Und ich bin den Rathenowern dankbar, dass ich hier so herzlich aufgenommen wurde und respektiert werde." Adnan Khan musste seine Heimat verlassen, weil er in seinem Dorf Probleme mit den Taliban bekam und um sein Leben fürchten musste. Gemeinsam mit Bruder und Cousin flüchtete er zu Fuß erst durch den Iran, dann durch die Türkei, anschließend mit dem Boot nach Griechenland und weiter über Mazedonien und Österreich und kam nach 36 Tagen in Deutschland an.

Das Thema Taliban nahmen auch die "Kellerkinder" als Hintergrund für ihr rund 15-minütiges Theaterstück. Die Collage thematisierte den Überfall der Taliban auf eine Schule in Adnan Khans Heimatland, bei dem 2014 unter anderem 130 Kinder getötet wurden.