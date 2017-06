Dressur-Titel gehen an Reiterinnen aus drei Vereinen

artikel-ansicht/dg/0/

Potzlow (MOZ) Beim Reit- und Springturnier auf dem Pferdehof Ruhnau bei Potzlow hat Sylvia Werkmeister, stellvertretende Vorsitzende des Kreisreiterverbandes Uckermark, die besten Dressurreiter der Region 2017 geehrt. Die besten uckermärkischen Springreiter werden am ersten September-Wochenende beim 7. Springturnier in Pinnow ermittelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583856/

In der Leistungsklasse (LK) 4-1 gewann Julia Holter auf Mister Cool vom RFV Steindamm Storkow, die mit 250 Zählern die volle Punktzahl erreichte. Auf den nächsten Plätzen folgten Stefanie Binkowski (243) und Doreen Hoffmann (236/beide PSV Pinnow). In der LK 5 zeichnete der Kreis-Beigeordnete Karsten Stornowski Laura Schleiß vom RFV Fredersdorf als Uckermark-Meisterin aus. Sie erreichte auf Ironie 243 Punkte. Petra Laurisch (240/Perle der Uckermark Schwedt) und Christin Schulz (235/RFV Prenzlau) folgten auf den weiteren Podesträngen. Dressur-Meisterin in der LK 6 wurde Melanie Knoll vom Verein Reitstall ins Glück in Schönfeld, die auf Lantanos 248 Punkte erkämpfte. Johanna Lindemann (245/RFV Steindamm Storkow) und Theresa Liberka (232/RFV Unteres Odertal) folgten.

In Potzlow waren insgesamt sieben Dressur- und zwölf Springprüfungen ausgetragen worden. Bei den 19 Wettbewerben bekamen Uckermark-Reiter elfmal die goldene Schleife. Der Pinnower Springreiter Philipp Hoffmann war sehr erfolgreich: Er erreichte auf Carmina Burana den ersten Platz in der Springprüfung Klasse L und siegte auch im M*-Springen mit Stechen auf Cora, wo er außerdem noch auf Carmina Burana Platz 2 belegte. Anne Schön vom Fredersdorfer RFV schaffte auf Aspasia den ersten Platz in der Springprüfung Klasse L. Kati Lekander (PSG Gut Angermünde) kam mit Cassandro in der Springpferdeprüfung Klasse A** auf Platz 1, Angela Kühn (Passower Pferdefreunde) erreichte auf Lysann die beste Platzierung in der Stilspringprüfung Klasse A*. Christin Schulz vom RFV Prenzlau kam schließlich mit Milano in der Springprüfung Klasse A * mit Siegerrunde auf den ersten Platz.

In der Dressur gab es folgende uckermärkische Sieger: Julia Holter vom RFV Steindamm Storkow siegte auf Mister Cool dreimal: in der Klasse-L-Prüfung Kandare, in der Dressurprüfung Klasse M* sowie im Wettbewerb Klasse L*. Petra Laurisch vom RC Schwedt auf Rock Vivendi gewann in der Klasse-A-Reiterprüfung und Sophie Kühndel vom PSV Pinnow war auf Pretty Pretoria im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit die Beste.