Vorsitzende kündigt

Unter dem Punkt "Sonstiges" kam die Überraschung am Ende der Mitgliederversammlung zur Sprache. Die Vorsitzende Susanne Pätzold informierte über ihre Kündigung zum 31. Juli. Sie verabschiedete sich als Geschäftsführerin von den anwesenden Vereinsmitgliedern. Nach acht Jahren von der Spitze des Vereins. Gegenüber dieser Zeitung erklärte sie jetzt: "Private Gründe haben mich zu diesem Schritt veranlasst. Die Familie verlässt die Uckermark in Richtung Barnim. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es waren acht tolle Jahre für mich. Mit Rückendeckung meines Vorstands konnte ich wunderbar arbeiten. Er hat alle neuen Ideen mitgetragen."

Nach Ansicht der scheidenden Vorsitzenden hat sich im Laufe ihrer achtjährigen Amtszeit der Verein gut entwickelt. Trotz branchenbedingter Fluktuation hat sich die Mitgliederzahl gut gehalten, meint Susanne Pätzold. Sie schwankte im Laufe der Jahre immer zwischen 95 und 105. Die Mehrzahl davon sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, also Hotels, Pensionen, Vermieter von Gästezimmern und Gastronomen. Hinzu kommen Betriebe mit touristischem Bezug wie die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, deren Busse Einheimische und Touristen zu kulturellen Ereignissen oder an sehenswerte Naturorte befördern. Zudem fahren etliche Busse Werbung für den Nationalpark. Auch die Uckermärkischen Bühnen und die Technischen Werke mit Kino und Erlebnisbad sind dabei.

Ganz klar ist nach Ansicht von Susanne Pätzold das touristische Marketing während ihrer Zeit als Vorsitzende im Verein auf drei Schwerpunkte konzentriert worden: Erstens auf die Geschichte der Stadt mit Hugenotten und Markgrafen. Zweitens: die Nationalparkstadt Schwedt. Drittens: Schwedt als Brandenburger Hauptstadt der Fassadenkunst.

Für den Bürger sichtbar ist die starke Rückbesinnung auf die Stadthistorie zum Beispiel mit der Stadtführung "Lebendige Zeitreise", die einmal monatlich im Sommer stattfindet. Für Gruppen nach Wunsch auch öfter, versichert Susanne Pätzold.

Spätestens seit Nationalparkchef Dirk Treichel und Bürgermeister Jürgen Polzehl das Nationalparkschild am Stadteingang montiert haben, ist die Nationalparkstadt für den Tourismusverein Arbeitsprogramm und der Naturtourismus in Schwedt endgültig angesiedelt. Symbolischer Ausdruck dessen waren wohl auch solche Ereignisse wie die Einrichtung der Nationalparkpost in der Vierradener Straße. Schwedt ist mit den Flussauenwochen und auch während der Kranichtage zum Ausgangspunkt spannender Endeckungsreisen in den einzigen Auennationalpark Deutschlands geworden.

Darüber hinaus hat der Verein in den zurückliegenden zwei Jahren die Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland ausgebaut. Neue Angebote sind Führungen zu teils einzigartigen Naturschutzprojekten in der Nationalparkstadt. Am zurückliegenden Wochenende zeigte Rotraut Gille Naturfreunden die Turmfalkennester in der evangelischen Kirche.

Vor allem die zahlreichen und ehrgeizigen Projekte der Stadtwerke und der Wohnungsgesellschaften haben Schwedt zur bunten und fröhlichen Brandenburger Hauptstadt der Fassadenkunst gemacht. Die Graffiti-Kunstschätze sind unübersehbar im Stadtbild. Eine Stadtführung ist auf die Welt der Plastiken an Straßen, Plätzen und Wegen spezialisiert. Susanne Pätzold sagt: "Viele vergleichbare Städte haben Fassadenkunst, aber nicht in der Fülle und Qualität. Schwedt dürfte da in Brandenburg einmalig sein."