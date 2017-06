Schönower können in Schönow bleiben

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Ossis und Wessis verstehen sich blendend. Davon überzeugt, weist Waltraud Krause auf ihre Freundin Ruth Majowski, die neben ihr an einem Kaffee nippt. Sie komme aus Westberlin, entgegnet Ruth Majowski daraufhin belustigt. Die beiden Frauen haben sich vor vier Jahren im Heidehof kennengelernt. Beim traditionellen Hoffest sitzen sie seitdem zusammen. Doch auch wenn vieles wie früher ist, hat sich in der Wohnanlage für ältere Menschen an der Berliner Allee im Laufe dieses Jahres Einiges verändert. "Das kann sich sehen lassen", findet Waltraud Krause.