Neues Konzept gegen alte Sünden

Altlandsberg (MOZ) Für den Bereich Radebrück von Bruchmühle soll ein städtebauliches Konzept erstellt werden. Dafür hat die Mehrheit der Stadtverordneten am Donnerstag nach ausführlicher, aber kontroverser Debatte im Vorfeld gestimmt. Dabei geht es nicht nur um sinnvolle Verkehrslösungen.

Es ist schon ein Kreuz, wenn mit Auto in die Ringstraße von Radebrück eingebogen wird. Wer sich dort nicht auskennt, wo zu DDR-Zeiten die Kleingartenanlage "Köhlergrund" entstand, und über kein Navi verfügt, dürfte schnell überfordert sein. Gegenverkehr ist an vielen Stellen eine schwierige Sache. In den vom Ring abzweigenden Stich-Wegen bzw. Sackgassen lässt sich kaum wenden. Und wenn dann womöglich noch Pkw vor dem Garten parken und Rettungswagen oder Feuerwehr zum Einsatz gerufen sind ...

Das ist nicht das einzige Problem für das nördlich und südlich der Landesstraße 33 gelegene Wohn- und Wochenendhausgebiet. Da gibt es in den Parzellen ungenehmigte Nutzungsänderungen. Statt nur am Wochenende "ins Grüne zu machen", wird inzwischen an etlichen Stellen gewohnt. Das widerspricht der geltenden Bauordnung. Dazu gibt es noch Überschneidungen mit Landschafts-, Natur- und weiteren Schutzgebieten. Wohnen und Erholung behindern sich teils gegenseitig.

Überdies haben sich in den zurückliegenden Monaten neue Entwicklungen ergeben, die Radebrück für den gesamten Ortsteil Bruchmühle weiter interessant machen. Erinnert sei in dem Zusammenhang beispielsweise an den Verbrauchermarkt, der zwischen dem kleinen Gewerbegebiet und Radebrück gewünscht wird und sich etablieren könnte.

Alles Gründe, die eigentlich danach schreien, zusammen betrachtet und unter einen Hut gebracht zu werden, was durch solch ein städtebauliches Konzept passieren könnte. Der Ortsbeirat hatte in seiner Aprilsitzung die beabsichtigte Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes in den vorgesehenen, relativ weit gefassten Grenzen des Untersuchungsraumes bereits ausdrücklich begrüßt.

Zu den mit der Konzept-Erarbeitung verbundenen Kosten befragt, hatte Carl Grünheid, Abteilungsleiter Organisation/Finanzen der Stadtverwaltung, von geschätzten 15 000 Euro gesprochen. Denn im Gegensatz zu einer Stadt wie Strausberg mit eigener Planungsabteilung müsse sich Altlandsberg externen Sachverstands bedienen.

Die Dringlichkeit sehen indes nicht alle Stadtverordneten. Außerdem laufen gegenwärtig auch die Arbeiten am Integrierten Stadtentwicklungskonzept für Altlandsberg und seine Ortsteile (INSEK), das Sondergebiet Großfläche Einzelhandel wird angesprochen und empfohlen, besser abzuwarten, um Überschneidungen zu vermeiden. Auch seien schnelle Lösungen zwingend erforderlich, die solch ein Konzept nicht liefern kann.

Doch als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung hinsichtlich notwendiger Schritte stimmten neun Stadtverordnete dafür, vier dagegen, bei einer Enthaltung.