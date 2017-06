Schluss mit Genuss

artikel-ansicht/dg/0/

Pünktlich um 12 Uhr am Freitag erscheinen Roswitha und Martin Straszewski in der Redaktion. Martin Straszewski hält einen großen Kochtopf in den Händen. An alles hat das Ehepaar gedacht. Sogar tiefe Plasteteller und große Löffel sind dabei: Falls die Redaktion in Geschirrnot käme. War dann aber nicht der Fall, der Tisch war bereits gedeckt.

Schon beim ersten Löffel war allen klar: Hier war eine Meisterin am Werk. Die Suppe enthielt reichlich Spargelköpfe, abgeschmeckt mit Butter und viel Muskat: Ein reiner Genuss.

Spargel ist die kulinarische Leidenschaft des Ehepaars aus Schadow. Martin Straszewski, studierter Maschienbauingenieur, baut den Spargel in akkurat ausgerichteten und per Hand aufgeschichteten Dämmen an. Neun Reihen, jede 17 Meter lang, ergeben eine Ausbeute von 200 Kilogramm. Das königliche Gemüse wird im Kreise der Familie verteilt, an gute Freunde vergeben und im kleinen Rahmen auch an Spargelliebhaber gegen ein Entgelt abgegeben. Die Grundkenntnisse des Spargelanbaus hat Martin Straszewski von seinem Vater Rudolf erworben. Von ihm hat er auch das Spargelstechen abgeguckt. "Wir wohnten in Ludwigsfelde. Dort hatten wir zum Eigenbedarf eine Gartenparzelle", so der 72-Jährige. Spargel sei zu DDR-Zeiten "Bückware" gewesen, weshalb ein eigener Anbau attraktiv gewesen sei. Das Rezept für die Spargelsuppe hat Roswitha Straszewski von ihrer Schwiegermutter übernommen.

Damit kann sie bis heute punkten. Einmal im Jahr gibt sie in Schadow eine Spargelparty, zu der Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn eingeladen werden.

Für die Zeit nach der Spargelsaison hat die Schadowerin vorgesorgt: Spargelspitzen sind eingefrostet, Spargelwasser eingeweckt. "So kommen wir fast das ganze Jahr in den Genuss von Spargel", so die 66-Jährige. An das Ernteergebnis erinnern außerdem Fotos von besonders geformter Exemplaren. Gelegentlich würden Stangen, die wie siamesische Zwillinge aneinander gewachsen sind, aus der Krume ragen. Das skurrilste Exemplar war eine Spargelstange, die sich wie ein Posthorn gekrümmt hatte. Für Roswitha Straszewski ist das kein Qualitätsmangel: "Das wird alles für die Suppe verwendet, da kommt nichts weg." Die Spargelzeit ist nun vorbei. "Schade", so die einhellige Meinung der Redaktion.