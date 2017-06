Bernauer Zutaten im neuen Biersenf

artikel-ansicht/dg/0/

Wer Markenbindung verstärken will, kommt an Merchendaising-Artikeln nicht vorbei. So entstanden die Fan-T-Shirts sämtlicher Fußballvereine, Schals oder Trinkbecher. Auch die Bernauer Bierbrauer werben parallel zum Pils und zum neuen Dunklen längst mit Shirts und Schürzen.

Nun kommt aber ein Produkt auf den Markt, das sicher nicht gleich erwartet wurde. Seit wenigen Tagen ist der Biersenf erhältlich, der in der Klosterfelder Senfmühle entsteht. Der mittelscharfe Senf gefällt mit seiner kräftig-rauchigen Note, die sich zum großen Teil aus der Röstgerste generiert, die beim Mahlen zugesetzt wird. Gemeinsam mit den Senfkörnern wird die Röstgerste eingemaischt, dann mehrfach vermahlen, bis der Senf die richtige Konsistenz aufweist. Zudem beinhaltet der Senf vier Prozent Bernauer Bier.

Bei Monika Trautmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard Fell die Klosterfelder Vier-Mann-Manufaktur managt, stieß das Angebot der Bernauer Bierbrauer sogleich auf Interesse. "Einen Biersenf haben wir seit Jahren im Angebot, aber wir bekamen die Zutaten aus einer Templiner Brauerei. Nun freuen wir uns darüber, den Senf mit Barnimer Produkten herstellen zu können", berichtet die Mitinhaberin.

Am Tisch der Chefin sitzt zur Wochenmitte Lutz Weigelt vom Aufsichtsrat der Bernauer Braugenossenschaft. Er fischt aus seiner Tasche die beiden, in Flaschen erhältlichen Biersorten der jungen Brauerei hervor. "Ein Bernauer" heißt das helle Bier, "Kantor" das Naturtrübe. Als dritte Sorte wurde beim Hussitenfest das Dunkle vorgestellt, insgesamt mit sehr gutem Erfolg. "Vom Hellen gingen 600 Liter weg, vom Dunklen waren es 400 Liter. Aus unserer Sicht ist alles bestens gelaufen", resümiert Weigelt.

Dass sich das Bernauer Bier noch weiter herumspricht, dafür könnten weitere Kooperationen mit kleineren Läden, aber auch großen Ketten sorgen. So wird der Rewe in Schönow nach seiner Wiedereröffnung Bernauer Bier anbieten, verrät Weigelt. Bereits gelistet ist der Gerstensaft bei Edeka in Bernau. Die Bücherei Schatzinsel und auch der Pilzhof in Krummensee bieten die Biere an. Die Hoffnungen der Braugenossen liegen indes auf dem beabsichtigten Neubau einer Brauerei auf dem Gelände des Börnicker Schlosshofes. Dort sollen laut Weigelt 400 000 Euro investiert werden, um eine Anlage zu errichten, die mit einem Brauvorgang eintausend Hektoliter hergibt. "Der Fördermittelbescheid ist bereits genehmigungsreif, aber noch fehlt die Unterschrift", beschreibt der Aufsichtsrat den gegenwärtigen Arbeitsstand. Ab dem Frühjahr 2018 könnte dann Bernauer Bier in Börnicke gebraut und verkauft werden. Denn auch die Möglichkeiten einer wünschenswerten Direktvermarktung werden bedacht. "In der alten Brennerei werden die Voraussetzungen für eine lokale Bewirtschaftung entstehen, allerdings nur im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Also ähnlich einer Besenwirtschaft", umschreibt Weigelt den Plan, der sich ein wenig an süddeutsche Privatbrauereien orientiert.

Ähnlich wie in der Klosterfelder Senfmühle könnte dann in Börnicke nicht nur der Biersenf vermarktet werden, sondern auch weitere Sorten der Klosterfelder Senfmühle. Aktuell stehen bei Monika Trautmann im Klosterfelder Hofladen 36 Sorten in den Regalen, wobei neben dem Biersenf vor allem die schärferen Sorten besonders begehrt sind. Bei Namen wie "Scharfer Boris" oder "Red Sniper" wissen die scharfen Senffreunde durchaus Bescheid. Aber auch Feigen- oder Honifsenf finden viele Liebhaber.