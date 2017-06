Gallus-Cup lebt in abgespeckter Form weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Die Taucher sind in die Jahre gekommen, das gibt der Vereinsvorsitzende Rainer Menzel (61), der durch seine Kinder 1997 zum aktiven Tauchsport fand, zu. Jüngere stoßen nur sporadisch dazu. Deshalb wurde der Gallus-Cup den Möglichkeiten der Mitglieder angepasst. "Es geht jetzt mehr um den Spaß, aber ein bisschen was fordern wir schon noch ab", so Wenzel. Diesmal hieß es, in einem Zweier-Team von einem Boot aus ohne Kompass drei Minuten lang im Blauwasser (nicht tiefer als fünf Meter) in Richtung einer Boje zu tauchen. Das gelang dem TC Ludwigsfelde am besten. "Wir sind einen Bogen geschwommen", gesteht Wenzel für sein Team. Der Gesamtsieger stand erst nach dem Gallus-Dreikampf mit Hufeisenzielwurf, Hinkelsteinwurf mit einem sechs Kilo schweren Stein und Bogenschießen fest: Dank einer treffsicheren Peggy Zimmer ging der Gesamtsieg dann an den Gastgeber und Jubilar TC Gallus.

Den einst ambitionierten Wettkampf hatte die am 17. Februar 1974 gegründete Sektion Tauchen der GST-Grundorganisation (Gesellschaft für Sport und Technik) des Frankfurter Halbleiterwerkes als HFO-Pokal mit Flossenschwimmen und Streckentauchen 1983 ins Leben gerufen. Er fand bis zur Wende in der Eisenhüttenstädter Schwimmhalle mit zuletzt 80 Teilnehmern aus acht Mannschaften statt. Nach der Neugründung der Gemeinschaft 1990 als Tauchclub "Gallus" richteten die Mitglieder 1995/1996 den "Osterpokal" aus, der ein Jahr später in Gallus-Cup umbenannt wurde.

Die Vereinsaktivitäten sind vielfältig geblieben. Man trifft sich an den Wochenenden zum Tauchen am Helenesee, zu Tauchausfahrten im In- und Ausland - im September geht es nach Kroatien -, zum Nicolaus- und Neujahrstauchen, aber auch zum Neujahrs-Bowling und zur Radtour. Der Wettkampfsport spielt bei den Gallus-Gerätetauchern kaum mehr eine Rolle. Lutz Reuter übt ihn noch aus "aber inzwischen nur national, weil dort noch zwischen Jüngeren und Älteren gewertet wird", so Reuter, der in diesem Jahr unter anderem Wettkämpfe in Dresden, Berlin und Nordhausen bestreitet.

Dass man bis ins hohe Alter tauchen kann, beweisen Wolfgang Lau und Manfred Kern, beide Anfang 80. Gründungsmitglied Lau, der bis zur Wende Vereinsvorsitzender war und auch künftige Marinesoldaten als Taucher ausbildete, trifft sich weiterhin mit Gruppen zu Tauchgängen unter anderem in Ägypten und Steinbrüchen in Mecklenburg-Vorpommern. Kern ist begeisterter Flossenschwimmer. "Früher bin ich oft mal zwischendurch über den Helenesee geschwommen und habe an Wettkämpfen teilgenommen", jetzt zieht er in der Frankfurter Schwimmhalle einmal wöchentlich seine Runden. Mit Begeisterung erzählt er von Erfolgen der Kinder und Jugendlichen im Flossenschwimmen und Streckentauchen bei Bezirks- und DDR-Meisterschaften in den 1980er Jahren.

Auch wenn die Zeiten aktiver Wettkampftaucher wohl nicht zurückkommen wird, so wird im Verein weiterhin für das Tauchen geworben. "Wir bieten innerhalb der Aktion des Bundesverbandes VDST ,Deutschland taucht' Schnuppertauchen ein. Diesmal kommen etwa zehn Interessenten. Mehr können wir bei einer eins-zu-eins-Betreuung nicht absichern", erzählt Rainer Menzel, der auch örtliche Veränderungen des Vereinssitzes miterlebte und mit vielen Mitgliedern mitgestaltete. Denn 2003 musste Gallus als einer von drei Vereinen seine Bungalows am Weststrand verlassen und an den Hauptstrand ziehen. Ein Jahr später wurde mit dem Bau der neuen Clubhäuser begonnen, im September 2005 wurde deren Eröffnung gefeiert - und auch jetzt der 40. Geburtstag.