Das Havelfest braucht einen neuen Veranstalter

Brandenburg (MZV) 15 Jahre lang hat der Gewerbeverein Brandenburg das Havelfest organisiert und verzichtet nach Vorstands-Beschluss nun auf eine neuerliche Bewerbung. Die Stadt schreibt gegenwärtig das nächste Dreijahrespaket aus (www.stadt-brandenburg.de/wirtschaft/ausschreibungen). Warum der Gewerbeverein vom Havelfest lässt und was er stattdessen vorhat, verrät Vorsitzender Michael Kilian im Gespräch mit BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt.

Bis zum 20. Juli 2017 läuft die Ausschreibung für die nächsten drei Havelfeste, die am 15.-17.06.2018, 14.-16.06.2019 und 19.-21.06.2020 stattfinden. Warum nicht mehr unter Regie des Gewerbevereins?

In den letzten 15 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für Volksfeste dieser Größenordnungen extrem verändert. Vor allem seit der Loveparade in Duisburg explodieren die Sicherheitskosten für Großveranstaltungen in ganz Deutschland. Parallel dazu reduziert sich die Bereitschaft des Publikums, durch Konsum Feste dieser Art zu finanzieren. Für Veranstalter ist diese Schere kaum zu kompensieren. Aus diesem Grunde hat sich der Vorstand des Gewerbevereins entschieden, das Havelfest nicht mehr durchzuführen.

Spielt die politische Großwetterlage mit den extremistischen Bewegungen eine Rolle?

Sicher auch. Die Verantwortung für Veranstaltungen werden zumeist auf den Veranstalter abgewälzt. Mehr Aufwand, mehr Kosten, mehr Risiko. Und das bei sinkenden Einnahmen. Für einen Verein wie den unsrigen, kann das existenzbedrohend sein. Wir dürfen als Verein kein Gewinn machen und können folglich auch keine Rücklagen für schlechte Zeiten bilden. Nicht auszudenken, wenn ein Fest ins Wasser gefallen wäre. Wettertechnisch hatten wir in 15 Jahren wirklich Glück. Hätte es einmal drei Tage geregnet, wäre jeder Veranstalter Pleite.

Ist die Finanzausstattung ein Grund für den Rückzug?

Ja, aber die Finanzausstattung kommt ja nicht nur von der Stadt als Zuschuss. Wenn das Publikum statt ein zwei Gläser trinkt und jeder eine Bratwurst ist, stimmen Umsatz und Einnahmen. Die Kosten für die Sicherheit und immer mehr Auflagen machen solche Feste kaputt. Feste werden zu Tode reguliert. Das geht von Immissionswerten, über klagefreudige Anwohner, bis hin zum mangelnden Verständnis, dass man das Festgelände nicht mit großen Taschen betreten darf. Wer sich an Havelfeste vor zehn Jahren erinnern kann, wird keinerlei Einlasskontrollen vor Augen haben. Ein Feuerwerk konnte vom Wasser abgefeuert werden - heute darf eine Rakete nur 100 Meter aufsteigen, wenn der Sicherheitsabstand zum Publikum auch hundert Meter beträgt...

Havelfest-Vertraute wie Hans Günter Koch überlegen, sich um die Festorganisation zu bewerben. Ist Einheimischen zuzuraten?

Sicherlich. Es ist immer gut, wenn Einheimische sich um Traditions-Feste kümmern. Allerdings sind die zuvor genannten Probleme für einen Privaten nicht anders als für einen Verein. Das gilt es gut zu überdenken und zu kalkulieren.

Wie viel Lokalkolorit bleibt erhalten, wenn Auswärtige ans Ruder kommen? Oder ist frischer Wind sogar vonnöten?

Ich denke, dass sich die Brandenburger die Frage stellen müssen, ob sie das Havelfest, wie es jetzt durchgeführt wird, erhalten wollen? Oder soll es mehr in die Richtung Baumblüte oder Oktoberfest gehen. Mehr Kommerz und weniger lokale Mitwirkung. Einen Vereinstag, das Enten-oder Drachenbootrennen werden sich professionelle Agenturen nicht unbedingt leisten wollen. Dann ginge viel Lokalkolorit verloren. Und das zeichnet das Havelfest seit Jahrzehnten aus.

Frischer Wind schadet sicher nie, aber neue Besen kehren manchmal radikal.

Welche Havelfest-Momente bleiben Ihnen aus den 15 Jahren in Erinnerung?

Mit Abstand das Havelfest zu "850 Jahre Mark Brandenburg" im Jahr 2007. Die Lasershow, Wasserwand, das Feuerwerk und das ganze Programm waren für mich etwas ganz Besonderes.

Hält der Gewerbeverein am Weihnachtsmarkt fest? Und wofür macht er sich sonst stark?

Beim Weihnachtsmarkt bleiben wir Veranstalter. Die Umstände und Auflagen sind überschaubar, auch das wirtschaftliche Risiko bei vier Wochen Laufzeit. Sicherheitstechnisch ist auch dabei immer nachzubessern, aber das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand eines Havelfestes.

Ansonsten sind und bleiben wir als Gewerbeverein die Vereinigungen für Gewerbetreibende und versuchen uns für deren Wohl stark zu machen. Zu überlegen wäre beispielsweise, monatlich mit kleineren Veranstaltungen für Aufmerksamkeit in der Stadt zu sorgen. Wie die Altstädter das mit dem Höfefest machen, die Jazzfreunde mit Jazzfest, die STG mit dem Fashion Day. Davon kann er sicher noch mehr geben, vielleicht auch wieder ein Hafenfest.