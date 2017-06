Neue Häuser im Zentrum von Dahmsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gemeindevertretung bestätigte in ihrer Sitzung die Inhalte eines Städtebaulichen Vertrages zur Erarbeitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit dem Titel "Wohngebiet am Waldrand" im Ortsteil Dahmsdorf. Durch die Maßnahme eines Privatinvestors sollen laut Scharmützelsee-Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser die alten, leerstehenden früheren Landwirtschafts-Hallen inmitten des Dorfes, unweit der Bungalows, beräumt werden. Straßenbegleitend sollen auf dem Areal fünf Einfamilienhäuser entstehen - die fünf Parzellen haben eine Größe von 900 bis 1000 Quadratmetern.

Sobald der Vorhabenträger die Kosten für das Planungsverfahren - rund 10000 Euro - auf das Konto der Amtsverwaltung überwiesen habe, gehe das Prozedere los, werde der Vertrag unterschrieben, hieß es in der Sitzung. Für die Gemeinde entstünden dadurch keine Kosten, wurde betont.

Der Gemeindevertreter hatten gegen das Vorhaben keine Einwände, nur Renate Nifke aus Kolpin bemängelte, dass man doch lieber erst in Besitz der Gemeinde befindliche Grundstücke entwickeln sollte, ehe man die Arbeit für Privatleute mache. Die Bauamtsleiterin antwortete, es gebe in Dahmsdorf zwar noch freie Flächen, diese bräuchten aber ein viel aufwendigeres Verfahren, bis daraus Bauland werden könne. "Das würde locker das Fünffache kosten, und dafür in Vorleistung zu gehen, kann sich die Gemeinde in ihrer derzeitigen schlechten Haushaltslage gar nicht leisten", sagte sie. Die Gemeindevertreter aus Dahmsdorf lobten, durch den Neubau von Häusern gebe es Zuzug und damit einen Einwohnerzuwachs. Zudem verschwinde ein Schandfleck aus dem Dorf. Der Ortsbeirat hatte das Vorhaben im Vorfeld bereits befürwortet.

Außer dem Städtebaulichen Vertrag wurde auch der Einleitungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst, um Baurecht im Innenbereich des Ortes zu schaffen und die Lücke im Dorfkern zu schließen. Der Flächennutzungsplan weist für diesen Bereich bereits eine gemischte Baufläche aus. Der zunächst ebenfalls angedachte Beschluss zur öffentlichen Auslage der Unterlagen musste allerdings auf die nächste Sitzung verschoben werden. Das Planungsbüro hatte die dafür notwendigen Arbeiten noch nicht leisten können.