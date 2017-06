Abschied nehmen fällt schwer

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist wie ein Abklatschen. Die eine kommt, die andere geht. Fast. Denn zwei Wochen ist Ekaterina Bekish (15) aus Krasnoyarsk, kurz Katya, eigentlich schon bei Jörg Kuphal und Britta Janke in Bad Freienwalde zu Gast. Sie ist die zweite russische Austauschschülerin, die das Ehepaar in diesem Jahr aufnimmt. Ende April haben die beiden bereits Eva Loginova, ebenfalls aus Russland, bei sich als Gastschülerin willkommen geheißen. Dass sich die Aufenthalte der beiden überschneiden, sei eher eine Ausnahme, so Britta Janke.

Die Mädchen sind nicht die ersten Austauschschülerinnen, die das Paar bei sich begrüßt hat. "2011 hatten wir unseren ersten Gast", erinnert sich Jörg Kuphal. Seitdem haben sie mit Pausen immer wieder Schüler aus Russland bei sich aufgenommen. Eine Bereicherung für alle, wie sie finden. "Es ist ein Geben und ein Nehmen", sagt Jörg Kuphal.

"Ich habe mich sehr wohl hier gefühlt", sagt die 17-jährige Eva, die am Sonntag nach zwei Monaten wieder zurück in ihre Heimat nach Sibirien fliegt. "Jörg und Britta haben mir so viel gezeigt", fügt das Mädchen aus dem rund 7000 Kilometer entfernten Irkutsk hinzu. Dort besucht sie eine sprachbetonte Klasse - Deutsch lernt sie jetzt bereits seit fünf Jahren. "Es ist erstaunlich, was sie in den zwei Monaten für eine Entwicklung gemacht hat", sagt ihr Gastvater und meint das nicht nur sprachlich, sondern auch ihre Persönlichkeit. "Eva ist selbstständiger geworden. Sie war mit Katya allein in Berlin unterwegs, ist mit dem U-Bahn-System und so weiter klargekommen", sagt der 60-Jährige. "Dafür muss man als Jugendlicher aus einem anderen Land erst einmal den Mut finden", fügt Britta Janke hinzu.

Um den Mädchen Deutschland und das Oderland näher zu bringen, haben sie einige Ausflüge unternommen. "Wir waren in Neuhardenberg bei der Schlössernacht, haben uns Sanssouci in Potsdam angeguckt und waren bei der IGA in Berlin", erzählt Britta Janke. "Es ist uns wichtig, dass die Schüler einen Eindruck vom Leben hier erhalten", sagt die 55-Jährige.

Für Eva ist es der zweite Aufenthalt in Deutschland. Im vergangenen Jahr hat sie bereits einen Austausch im Südwesten Deutschlands - in Pforzheim - mitgemacht. Kleine Unterschiede in den Regionen sind ihr dabei aufgefallen. "Die Leute in Baden-Württemberg sprechen ein bisschen anders als hier", sagt sie. Auch beim Essen hat sie Unterschiede bemerkt. Hier sind ihr die "Verlorenen Eier" von Gastmutter Britta Janke ans Herz gewachsen. "Vor dem Abflug wollen wir die noch einmal kochen. Eva will unbedingt das Rezept lernen", sagt Britta Janke.

Während der zwei Monate, die sie im Oderland war, hat Eva auch die Schule besucht. "Ich bin in die neunte Klasse des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums gegangen", erzählt sie. Anschluss gefunden habe sie dort schnell. Zwei Paten haben sich darum gekümmert, dass sich Eva nicht ausgeschlossen fühlte. Aber davor musste sie keine Angst haben, denn Freunde hat sie nach kurzer Zeit gefunden, sagt sie. Zu ihrem Geburtstag, den sie Anfang Juni gefeiert hat, kamen gleich sieben Mitschülerinnen.

Wehmut schwingt mit ihrem Abflug am Sonntag mit. Auf beiden Seiten natürlich. "Ich vermisse meine Familie in Irkutsk natürlich", sagt Eva, "aber ich werde auch Britta und Jörg sehr vermissen." Das mit dem Vermissen wird vielleicht nur zeitweilig sein, denn Eva möchte gern nach Deutschland zurückkommen. "Ich möchte hier Medizin studieren", sagt sie. Ein Jahr, um ihre deutschen Sprachkenntnisse nach ihrem Schulabschluss zu intensivieren, will sie 2018 angehen.

Für Katya hat die aufregende Zeit in einem fremden Land erst begonnen. Aber ihre Gasteltern werden alles tun, dass ihr der Abschied dann auch schwer fallen wird.