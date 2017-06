Steintoch will Spielplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Steintoch (MOZ) Der Ortsvorsteher von Steintoch, Hans-Jörg Vollberg, hat im jüngsten Gemeinderat von Letschin einen Antrag gestellt. Die Kommune möge Mittel im Nachtragshaushalt einstellen, um einen Spielplatz im Ort bauen zu können. Der alte sei 1990 errichtet worden und müsste dringend überholt werden. Der Platz sollte jedoch an einem anderen Standort neu gebaut werden, da sich der derzeitige auf Privatland befindet. "Am günstigsten wäre es nahe des Sportplatzes", erklärte der Vollberg. Das Ministerium habe für Spielplatzbau Lottomittel in Aussicht gestellt. Die müssten aber durch Eigenmittel des Antragstellers aufgestockt werden. Die Verwaltung werde das Ansinnen prüfen, hieß es.