Schloss Freienwalde erinnert an Walther Rathenau

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Tag der Ermordung Walther Rathenaus jährt sich am 24. Juni zum 95. Mal. Erst 54jährig war der Außenminister der Weimarer Republik in Berlin einem Anschlag der rechtsgerichteten "Organisation Consul" zum Opfer gefallen. In den chaotischen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg gehörte der politische Mord zu den Mitteln rechtsgerichteter Gruppen, die sich auf diese Weise ihrer Gegner zu entledigen suchten. Alle Anhänger der Weimarer Republik waren in ihren Augen Verräter, deren Vernichtung eine vaterländische Tat. Zu ihren bekanntesten Opfern zählten neben Rathenau Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Kurt Eisner und Matthias Erzberger. Besonders Walther Rathenau war in den Augen der Nationalisten ein Repräsentant der als "System" verunglimpften neuen Republik. Er galt ihnen als "Erfüllungspolitiker", der die Ehre Deutschlands verschleudern wollte, indem er als Außenminister bei den Verhandlungen mit den Siegermächten von den Bestimmungen des Versailler Vertrages ausging. Der Hass der Rechten richtete sich gerade auf ihn, weil er Jude war. .

artikel-ansicht/dg/0/1/1583874/

1909 hatte Rathenau Schloss Freienwalde erworben, ließ dieses Kleinod preußischen Kulturerbes stilgerecht restaurieren und benutzte es als Rückzugs- und Arbeitsort. Seine Erben schenkten das Schlossanwesen 1929 dem Landkreis Oberbarnim, der sich verpflichtete, mit dem dauerhaften Erhalt des Schlosses das Andenken an den großen deutschen Zeitkritiker, Schriftsteller und Politiker zu bewahren. Die Nazis haben dieses Andenken rigoros getilgt. 1945 wurde das Schloss geplündert und entging nur knapp dem Abriss. Erst 1991 hat die wiedergegründete Walther-Rathenau-Stift Gemeinnützige GmbH", in der der Landkreis als Eigentümer und die Walther Rathenau Gesellschaft als Gesellschafter sich gemeinsam um die Pflege des Rathenauschen Andenkens in Bad Freienwalde kümmern, in der oberen Schlossetage eine Gedenkstätte eingerichtet. Zu Ehren des 150. Geburtstages Rathenaus am 29. September wird mit finanzieller Unterstützung durch Land und Sparkasse die ständige Ausstellung in der Gedenkstätte neu gestaltet. Sie wird am 20. Oktober feierlich eröffnet.